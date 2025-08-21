WSJ: экс-главком ВСУ Залужный курировал подрыв «Северных потоков»

Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный руководил операцией по подрыву газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2». Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с обстоятельствами подготовки диверсии.
По данным издания, план операции, которую внутри украинских спецслужб называли «Операция Диаметр», разрабатывали высокопоставленные военные и сотрудники спецслужб Украины. Руководство осуществлял генерал, командующий элитным подразделением ВСУ, однако ключевые решения принимались при участии Валерия Залужного. «По словам многих людей, участвовавших в операции или знакомых с ней, план диверсии, получивший внутреннее кодовое название „Операция Диаметр“, в конечном счете осуществлялся под руководством тогдашнего главнокомандующего Вооруженных сил Украины генерала Валерия Залужного», — говорится в статье WSJ.
Авторы материала уточняют, что подготовкой и непосредственным исполнением диверсии занимались опытные военные специалисты и сотрудники спецслужб Украины. Операцию проводили в условиях строгой секретности, а ключевые участники были разделены на небольшие группы. Их задачей было минимизировать риски утечки информации и обеспечить успешное выполнение задания.
Ранее в 2025 году российские войска использовали подземный газопровод для скрытного проникновения в тыл украинских позиций в ходе операции «Поток», что привело к дезорганизации обороны ВСУ. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский тогда признал, что украинская сторона недооценила тактические возможности российских военных и недостаточно контролировала участки трубопроводов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.