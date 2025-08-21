21 августа 2025

Минздрав обратился к автомобилистам РФ с предупреждением

Новые правила медосвидетельствования водителей вступят в силу 1 марта 2027 года
Нововведение появится только в марте 2027 года
Нововведение появится только в марте 2027 года

Минздрав России сообщил, что новая форма медицинского заключения и обновленный порядок освидетельствования для водителей начнут действовать с 1 марта 2027 года. Об этом заявили в telegram-канале ведомства.

«Изменения в порядок организации медицинского освидетельствования водителей, в том числе изменение формы медицинского заключения, принятые федеральным законом от 7 июля 2025 года №200-ФЗ, „О внесении изменений в Федеральный закон „О безопасности дорожного движения“ и статью 10 Федерального закона „О персональных данных“, вступят в силу с 1 марта 2027 года“, — уточнили в Минздраве РФ. Некоторые СМИ ранее сообщали, что нововведения введут раньше положенного срока.

В министерстве также подчеркнули, что до указанной даты никаких корректировок в процедуру проведения медосвидетельствования для водителей не планируется. Представители ведомства обратили внимание, что действующая форма справки и порядок ее получения сохранятся без изменений до марта 2027 года.

Ранее, с 1 августа 2025 года, в России уже был осуществлен переход на электронные медицинские справки для водителей с использованием QR-кодов, что стало частью процесса цифровизации государственных услуг. Нововведения были направлены на повышение прозрачности и защиту от подделок, а информация о прохождении медкомиссии теперь автоматически загружается в систему ГИБДД.

