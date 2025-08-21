CBS: США перестали делиться разведданными по Украине с союзниками

США прекратили обмен разведданными о переговорах между Россией и Украиной с союзниками по альянсу «Пять глаз». Об этом сообщает телеканал CBS News со ссылкой на несколько представителей американской разведки.
По данным издания, директор Национальной разведки США Тулси Габбард несколько недель назад направила внутреннюю директиву, согласно которой сведения о мирных переговорах между Россией и Украиной запрещено передавать партнерам по альянсу. «Директор Национальной разведки США Тулси Габбард несколько недель назад издала директиву для разведывательного сообщества США, согласно которой вся информация о мирных переговорах между Россией и Украиной не должна передаваться союзникам США по разведке», — приводит цитату источник издания.
В публикации отмечается, что решение затронуло обмен информацией с Австралией, Канадой, Новой Зеландией и Великобританией, входящими в «Пять глаз». Ранее данные по Украине предоставлялись в рамках общего доступа между странами-участницами альянса. Теперь американская сторона ограничила распространение этой информации из соображений безопасности и стратегических интересов.
По заявлению представителей властей, согласно директиве, весь анализ и сведения, связанные с напряженными мирными переговорами, были отнесены к категории «не для распространения за пределами страны». Это подразумевает, что подобная информация не подлежит передаче иностранным государствам или гражданам других стран. Исключение составляют только те данные, которые уже были официально опубликованы. Кроме того, в меморандуме содержится ограничение на распространение материалов о ходе переговоров даже между теми ведомствами, которые занимаются подготовкой или отправкой разведывательной информации.
