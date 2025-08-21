Заблокированные приложения российских банков хотят вернуть на iPhone

Apple обсуждает с российскими властями возможность предустановки магазина приложений RuStore на свои устройства, что позволит вернуть на iPhone ранее заблокированные в App Store приложения российских банков и компаний. Об этом сообщили три источника на рынке IT и в государственных органах.
По данным издания, переговоры между Apple, представителями российского бизнеса и государственными структурами начались на фоне изменений в законодательстве. «Apple вступила в переговоры с властями РФ и бизнесом: в ближайшее время может вновь появиться возможность скачивать заблокированные в App Store российские приложения для iPhone. Диалог ведется о предустановке на продаваемые в России гаджеты Apple магазина RuStore», — цитируют «Известия» источники.
В июле 2025 года президент России Владимир Путин подписал закон, который обязывает производителей смартфонов и планшетов с 1 сентября 2025 года обеспечить возможность установки и обновления российского магазина RuStore, а также других приложений от отечественных разработчиков. Этот закон фактически ограничивает действия зарубежных платформ, таких как Apple и Google, которые ранее могли препятствовать установке российских сервисов на свои устройства. Закон был принят после блокировки ряда российских приложений в зарубежных магазинах, что создало сложности для пользователей и отечественного бизнеса.
