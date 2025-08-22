В Брянской области после атаки БПЛА загорелся объект топливной инфраструктуры

В Брянской области после атаки БПЛА и произошел пожар: в Унечском районе загорелся объект топливной инфраструктуры. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
«Возгорание произошло в результате отражения удара реактивными снарядами РСЗО „Хаймерс“ и реактивными беспилотниками. В настоящее время пожар полностью ликвидирован», — написал Богомаз в Telegram.
По словам брянского губернатора, в ночь на 22 августа над регионом был сбит 21 украинский беспилотник. Богомаз поблагодарил бойцов ПВО и брянских пожарных за профессионализм.
