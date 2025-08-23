Shot: альпинистка Наговицына скончалась

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Наговицына погибла в горах Киргизии
Наговицына погибла в горах Киргизии Фото:
новость из сюжета
Россиянка застряла на горе в Киргизии

Российская альпинистка Наталья Наговицына погибла на пике Победы в Киргизии после 11 дней, проведенных на высоте около семи тысяч метров в экстремальных условиях. Об этом сообщают telegram-каналы.

"Погибла российская альпинистка Наталья Наговицына, которая застряла на пике Победы в Киргизии", — пишет telegram-канал Shot. Тело женщины удастся эвакуировать лишь после того, как погодные условия стабилизируются и позволят поднять вертолет на необходимую высоту.

Трагедия произошла после того, как группа альпинистов, в которую входила Наговицына и трое мужчин, достигла вершины. При спуске один из участников сорвался и увлек за собой россиянку, что привело к серьезной травме ноги. "Наташе поставили палатку на 7200, и обессиленные, замерзшие участники отправились вниз", — рассказал участник экспедиции Ильи Храброва.

В течение 11 дней Наговицына находилась на высоте семи тысяч метров при температуре минус 26 градусов, без пищи и воды. У нее были только горелка, спальный мешок и поврежденная палатка. Наговицына погибла почти на той же высоте, где четыре года назад скончался ее муж. Тогда на пике Хан-Тенгри мужчину парализовало, и супруга находилась с ним до прибытия спасателей, однако эвакуировать удалось только женщину.

Ранее подруга спортсменки Лия Попова сообщила, что альпинистка Наталья Наговицына, оказавшаяся заблокированной на пике Победы в Киргизии, приняла решение совершить рискованное восхождение с целью получения знака отличия «Снежный барс». Несмотря на недавнюю травму, Наговицына отправилась на штурм вершины. В 2024 году альпинистка уже пыталась подняться на пик Победы, однако тогда экспедицию пришлось прервать по настоянию гида, который указал на недостаточный уровень подготовки команды.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российская альпинистка Наталья Наговицына погибла на пике Победы в Киргизии после 11 дней, проведенных на высоте около семи тысяч метров в экстремальных условиях. Об этом сообщают telegram-каналы. "Погибла российская альпинистка Наталья Наговицына, которая застряла на пике Победы в Киргизии", — пишет telegram-канал Shot. Тело женщины удастся эвакуировать лишь после того, как погодные условия стабилизируются и позволят поднять вертолет на необходимую высоту. Трагедия произошла после того, как группа альпинистов, в которую входила Наговицына и трое мужчин, достигла вершины. При спуске один из участников сорвался и увлек за собой россиянку, что привело к серьезной травме ноги. "Наташе поставили палатку на 7200, и обессиленные, замерзшие участники отправились вниз", — рассказал участник экспедиции Ильи Храброва. В течение 11 дней Наговицына находилась на высоте семи тысяч метров при температуре минус 26 градусов, без пищи и воды. У нее были только горелка, спальный мешок и поврежденная палатка. Наговицына погибла почти на той же высоте, где четыре года назад скончался ее муж. Тогда на пике Хан-Тенгри мужчину парализовало, и супруга находилась с ним до прибытия спасателей, однако эвакуировать удалось только женщину. Ранее подруга спортсменки Лия Попова сообщила, что альпинистка Наталья Наговицына, оказавшаяся заблокированной на пике Победы в Киргизии, приняла решение совершить рискованное восхождение с целью получения знака отличия «Снежный барс». Несмотря на недавнюю травму, Наговицына отправилась на штурм вершины. В 2024 году альпинистка уже пыталась подняться на пик Победы, однако тогда экспедицию пришлось прервать по настоянию гида, который указал на недостаточный уровень подготовки команды.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...