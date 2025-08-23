Shot: альпинистка Наговицына скончалась

Российская альпинистка Наталья Наговицына погибла на пике Победы в Киргизии после 11 дней, проведенных на высоте около семи тысяч метров в экстремальных условиях. Об этом сообщают telegram-каналы.
"Погибла российская альпинистка Наталья Наговицына, которая застряла на пике Победы в Киргизии", — пишет telegram-канал Shot. Тело женщины удастся эвакуировать лишь после того, как погодные условия стабилизируются и позволят поднять вертолет на необходимую высоту.
Трагедия произошла после того, как группа альпинистов, в которую входила Наговицына и трое мужчин, достигла вершины. При спуске один из участников сорвался и увлек за собой россиянку, что привело к серьезной травме ноги. "Наташе поставили палатку на 7200, и обессиленные, замерзшие участники отправились вниз", — рассказал участник экспедиции Ильи Храброва.
В течение 11 дней Наговицына находилась на высоте семи тысяч метров при температуре минус 26 градусов, без пищи и воды. У нее были только горелка, спальный мешок и поврежденная палатка. Наговицына погибла почти на той же высоте, где четыре года назад скончался ее муж. Тогда на пике Хан-Тенгри мужчину парализовало, и супруга находилась с ним до прибытия спасателей, однако эвакуировать удалось только женщину.
Ранее подруга спортсменки Лия Попова сообщила, что альпинистка Наталья Наговицына, оказавшаяся заблокированной на пике Победы в Киргизии, приняла решение совершить рискованное восхождение с целью получения знака отличия «Снежный барс». Несмотря на недавнюю травму, Наговицына отправилась на штурм вершины. В 2024 году альпинистка уже пыталась подняться на пик Победы, однако тогда экспедицию пришлось прервать по настоянию гида, который указал на недостаточный уровень подготовки команды.
