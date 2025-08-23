КП: альпинистка, которую не могут спасти с пика Победы, забралась на него ради значка

Российская альпинистка Наталья Наговицина, которая ранее застряла на пике Победы в Киргизии, решила отправиться на опасное восхождение ради получения значка «Снежный барс». Об этом сообщила подруга спортсменки Лия Попова.
«Весь год она бредила походом, это была ее мечта — покорить пятый семитысячник, чтобы получить значок „Снежный барс“», — сказала Попова. Ее слова передает «Комсомольская правда».
Наговицина отправилась покорять пик Победы несмотря на свежую травму. По данным издания, в 2024 году она уже предпринимала попытку восхождения, однако тогда гид настоял на отмене экспедиции из-за недостаточной подготовки группы. Специалист отмечал, что подъем на одну из самых сложных вершин требует серьезной физической и технической подготовки.
Ранее спасательная операция по эвакуации российской альпинистки Натальи Наговициной, оказавшейся заблокированной на пике Победы в Киргизии, была приостановлена в связи с резким ухудшением погодных условий. Согласно прогнозу на завтра ожидается дальнейшее ухудшение погоды с сильными снегопадами, что существенно увеличит опасность схода лавин, передает RT. Издание «Известия», ссылаясь на пресс-службу МЧС Киргизии, уточняет, что среди причин приостановки поисковых работ также значится ухудшение состояния здоровья руководителя операции.
