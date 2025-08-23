КП: альпинистка, которую не могут спасти с пика Победы, забралась на него ради значка

КП: Наговицина застряла на пике Победы ради значка «Снежный барс»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Наговицына решила взойти на пик Победы ради значка «Снежный барс» (фото из архива)
Наговицына решила взойти на пик Победы ради значка «Снежный барс» (фото из архива) Фото:
новость из сюжета
Россиянка застряла на горе в Киргизии

Российская альпинистка Наталья Наговицина, которая ранее застряла на пике Победы в Киргизии, решила отправиться на опасное восхождение ради получения значка «Снежный барс». Об этом сообщила подруга спортсменки Лия Попова.

«Весь год она бредила походом, это была ее мечта — покорить пятый семитысячник, чтобы получить значок „Снежный барс“», — сказала Попова. Ее слова передает «Комсомольская правда».

Наговицина отправилась покорять пик Победы несмотря на свежую травму. По данным издания, в 2024 году она уже предпринимала попытку восхождения, однако тогда гид настоял на отмене экспедиции из-за недостаточной подготовки группы. Специалист отмечал, что подъем на одну из самых сложных вершин требует серьезной физической и технической подготовки.

Ранее спасательная операция по эвакуации российской альпинистки Натальи Наговициной, оказавшейся заблокированной на пике Победы в Киргизии, была приостановлена в связи с резким ухудшением погодных условий. Согласно прогнозу на завтра ожидается дальнейшее ухудшение погоды с сильными снегопадами, что существенно увеличит опасность схода лавин, передает RT. Издание «Известия», ссылаясь на пресс-службу МЧС Киргизии, уточняет, что среди причин приостановки поисковых работ также значится ухудшение состояния здоровья руководителя операции.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российская альпинистка Наталья Наговицина, которая ранее застряла на пике Победы в Киргизии, решила отправиться на опасное восхождение ради получения значка «Снежный барс». Об этом сообщила подруга спортсменки Лия Попова. «Весь год она бредила походом, это была ее мечта — покорить пятый семитысячник, чтобы получить значок „Снежный барс“», — сказала Попова. Ее слова передает «Комсомольская правда». Наговицина отправилась покорять пик Победы несмотря на свежую травму. По данным издания, в 2024 году она уже предпринимала попытку восхождения, однако тогда гид настоял на отмене экспедиции из-за недостаточной подготовки группы. Специалист отмечал, что подъем на одну из самых сложных вершин требует серьезной физической и технической подготовки. Ранее спасательная операция по эвакуации российской альпинистки Натальи Наговициной, оказавшейся заблокированной на пике Победы в Киргизии, была приостановлена в связи с резким ухудшением погодных условий. Согласно прогнозу на завтра ожидается дальнейшее ухудшение погоды с сильными снегопадами, что существенно увеличит опасность схода лавин, передает RT. Издание «Известия», ссылаясь на пресс-службу МЧС Киргизии, уточняет, что среди причин приостановки поисковых работ также значится ухудшение состояния здоровья руководителя операции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...