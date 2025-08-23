Исполнительный директор медиагруппы «Россия сегодня» и член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Вышинский скончался в Москве на 59-м году жизни. Об этом сообщают СМИ. Вышинский умер после тяжелой болезни. Что известно о российском журналисте — в материале URA.RU.
Биография
Начало карьеры
Кирилл Вышинский родился 19 февраля 1967 года в Днепропетровске. После окончания средней школы и прохождения службы в рядах Советской Армии он поступил на филологический факультет Днепропетровского университета, который завершил в 1991 году. Затем начал трудовую деятельность в качестве преподавателя русского языка и литературы в своей бывшей школе.
К журналистской деятельности Вышинский присоединился в 1996 году, заняв должность шеф-редактора на «11 канале» в Днепропетровске. В период с 1999 по 2006 год работал редактором и телеведущим на украинском телеканале ICTV, где возглавлял информационную службу и был шеф-редактором программы «Подробно» с Дмитрием Киселевым, а также вел собственную передачу «На самом деле». В октябре 2006 года перешел в структуру ВГТРК, где занял пост собственного корреспондента в Киеве. После событий, связанных с государственным переворотом на Украине, возглавил агентство «РИА Новости-Украина», входящее в состав медиагруппы «Россия сегодня».
Российское гражданство и громкое задержание
В сентябре 2015-го Вышинский получил российское гражданство, сохранив при этом украинское. В мае 2018 года после обысков СБУ в «РИА Новости-Украина» журналиста задержали, арестовали и бросили за решетку по надуманному обвинению в «госизмене» — в вину ему ставилась его публичная позиция относительно событий на Украине и притеснений свободы слова после госпереворота.
Задержание Вышинского вызвало возмущение международных журналистских и правозащитных организаций. С требованием об освобождении Кирилла выступили МИД, направивший две ноты протеста Украине, Союз журналистов России, Совет по правам человека, Общественная палата, депутаты Госдумы.
Президент Владимир Путин на встрече с тогдашним канцлером ФРГ Ангелой Меркель поднял вопрос о беспрецедентном задержании журналиста, а та пообещала поговорить с Петром Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ), который на тот момент был главой Украины. В заключении Вышинский пробыл 470 дней, пока длились судебные разбирательства по мере пресечения. Лишь 7 сентября 2019 года его освободили в рамках обмена между Россией и Украиной.
Работа в «Россия сегодня»
В октябре 2019 года Вышинский стал членом Совета по правам человека при президенте, оставшись работать в медиагруппе «Россия сегодня». Также он вел авторские программы на ВГТРК. Так, Путин в декабре 2022 года рассказал, что смотрит передачу Вышинского «Типичная Украина» и назвал ее убедительной и глубокой.
Кирилл Вышинский в медиагруппе «Россия сегодня» занимал должность исполнительного директора, руководил редакционной работой радио Sputnik, а также регулярно публиковал аналитические и публицистические статьи на портале РИА Новости. За свой вклад в развитие отечественных СМИ он был удостоен правительственной премии в сфере средств массовой информации.
Деятельность в СПЧ
В качестве члена СПЧ Вышинский активно отстаивал права журналистов на территории Украины и в странах Балтии, неоднократно поднимая эти вопросы в рамках Парламентской ассамблеи Совета Европы и в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Он также принимал участие в противодействии ограничениям, накладываемым зарубежными интернет-платформами на российские СМИ. В частности, в декабре 2020 года на заседании СПЧ с участием президента России Кирилл инициировал обсуждение необходимости введения обязательной регистрации иностранных интернет-платформ на территории России с целью включения их в отечественное правовое поле. Путин выразил благодарность за проявленное внимание к этой теме и пообещал дать соответствующее поручение администрации и правительству.
Творчество
Кирилл Вышинский является автором книги «Жил напротив тюрьмы», в которой он описал собственный опыт пребывания в украинском заключении. За свои заслуги он был удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени, а также медали «За возвращение Крыма». Вышинский отличался выдающимися управленческими качествами; его остроумие и умение с самоиронией относиться к себе служили источником вдохновения для многих.
Смерть
Исполнительный директор МИА «Россия сегодня» и член СПЧ Кирилл Вышинский скончался 23 августа 2025 года в Москве после продолжительной болезни. Информацию об этом передает РИА Новости. Подробности смерти журналиста пока не раскрываются.
Реакция на трагическую новость
Захарова: Вышинский — герой
Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила мнение, что Кирилл Вышинский является подлинным героем, отметив его значительный вклад в развитие журналистики. Это человек, который, несмотря на преследования со стороны киевских властей, не сломился и, освободившись, «продолжил борьбу с этим злом», заявила Захарова. Она также выразила глубокие соболезнования родственникам, близким и всему журналистскому сообществу, подчеркнув, что Вышинский сделал многое для этой сферы.
Кисилев: Вышинский — пример высочайшего гражданского стандарта
Генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев выразил соболезнования в связи со смертью Вышинского. Киселев, многолетний коллега и друг Вышинского, отметил, что ушедший из жизни журналист был образцом высочайшего гражданского и профессионального стандарта.
«Кирилл, как талантливый журналист и патриот нашей общей культуры, на себе испытал всю изощренную жестокость пещерного украинского нацизма. Лишь за сотрудничество с нашей редакцией его бросили в тюрьму, где он провел долгие 15 месяцев в сравнимых с пытками условиях», — подчеркнул Киселев.
Симоньян: Вышинский — мужественный человек
Главный редактор RT Маргарита Симоньян также выразила соболезнования в связи со смертью Кирилла Вышинского и отметила, что он отличался мужеством и принципиальностью, оставаясь верным своим убеждениям даже во время заключения на Украине. По словам Симоньян, Кирилл стойко переносил болезнь, не теряя силы духа.
Поддубный: Вышинский будет примером для многих поколений россиян
Заместитель гендиректора ВГТРК и военкор Евгений Поддубный тоже не остался в стороне и прокомментировал кончину Кирилла Вышинского, отметив, что его смерть является значительной потерей для России и ее граждан. По словам Поддубного, Вышинский в течение 15 месяцев находился в плену у киевских властей, однако ни оказываемое на него давление, ни пытки не смогли сломить его волю или заставить отказаться от собственных взглядов. Журналист подчеркнул, что жизненный путь Кирилла Вышинского станет примером стойкости для будущих поколений россиян.
