Кто такой Евгений Поддубный, которого тяжело ранили в Курской области: работа военкора в зоне СВО

Губернатор Смирнов: Поддубный пришел в сознание

08 августа 2024 в 01:45 Размер текста - 17 +

Поддубный работал в Курской области и сообщал подробности о боях, ведущихся в Суджанском районе и окрестностях Фото: Вадим Савицкий/пресс-служба Мино новость из сюжета Военкор Поддубный тяжело ранен в Курской области В машину военкора Евгения Поддубного в Курской области попал дрон ВСУ. Сообщалось о гибели журналиста, но позже стало известно, что он выжил. Корреспондент опубликовал последний репортаж в своем telegram-канале днем в среду, 7 августа. Информацию о гибели корреспондента опроверг заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Дмитрий Саблин. Журналист пришел в сознание и получает необходимое лечение в областной больнице. Что известно о деятельности Поддубного в зоне СВО — в материале URA.RU. Начало пути: Белгород и первые шаги в журналистике Евгений Поддубный, заслуженный журналист России, родился 22 августа 1983 года в Белгороде. Несмотря на отсутствие подробностей о его семье, известно, что его родители не были связаны с журналистикой и работали в медицинской сфере. В юности Евгений провел время на Ближнем Востоке, где его родители часто бывали по работе. Там он не только усовершенствовал английский и арабский языки, но и познакомился с местной культурой. Образование и первые шаги в профессии После школы Поддубный пытался поступить на журфак, но, не пройдя конкурсный отбор, выбрал другой путь. Он поступил на факультет психологии Белгородского государственного университета и сразу начал работать военным корреспондентом. Его карьера в журналистике началась с работы на радио и в местных газетах, а позже он перешел на телевидение. Карьера на телевидении Евгений начал свою телевизионную карьеру на «ТВ-Центр» в начале 2000-х, где работал специальным корреспондентом. В 2011 году он перешел в ВГТРК, став спецкором телеканалов «Россия-1» и «Россия-24». К 2023 году он возглавил бюро ВГТРК на Ближнем Востоке и в Северной Африке и стал автором и ведущим передачи «Война». Опыт работы в горячих точках Поддубный за годы работы побывал почти во всех конфликтных зонах мира. От Чечни до Сирии, от Украины до Ирака — его репортажи освещали множество значимых событий. Его первая боевая командировка была в Чечню в 2002 году, где он начал набираться опыта и знаний о работе на поле боя. «Пятидневная война» и роль в эвакуации В 2008 году, работая в Цхинвале, Поддубный освещал события «Пятидневной войны». Он помогал наладить связь между российскими офицерами и Советом безопасности Южной Осетии, а также принял участие в эвакуации беженцев, отдав им свое место. Президент Сирийской арабской республики Башар Асад во время интервью корреспондентам Евгению Поддубному Фото: пресс-служба президента Сирии / РИА Новости Репортажи из Сирии и Украины Его работа в Сирии принесла ему международное признание, а интервью с Башаром Асадом стало мировым событием. С 2014 года Поддубный освещает конфликт на Украине, начиная с Евромайдана и до текущих событий специальной военной операции. Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный освещал события на Украине. Он начал свою работу во время Евромайдана в Киеве в 2014 году, затем репортировал о референдуме в Крыму и Севастополе, а также о боевых действиях на Донбассе. С началом специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года Поддубный активно ведет репортажи из зоны конфликта. Столкновение с угрозами и западными санкциями В 2020 году Поддубный столкнулся с угрозами от сирийских террористов, а в 2022 году попал под западные санкции за свою профессиональную деятельность. Он относится к этому с иронией, рассматривая санкции как признание эффективности своей работы. Telegram-канал и авторский блог Евгений ведет популярный telegram-канал «Поддубный |З|О|V| издание», где делится новостями и своим видением событий. Канал имеет около 850 000 подписчиков и стал значимым источником информации о специальной военной операции на Украине. Лауреат российской телевизионной премии «ТЭФИ 2016» в номинации «Репортер/оператор репортажа» Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости Документальные фильмы и награды Поддубный является автором более десяти документальных фильмов о различных международных конфликтах. Его работа была отмечена множеством наград, включая Орден Дружбы, Орден Мужества и три премии ТЭФИ-2016. Евгений Поддубный во время церемонии вручения премий правительства в области средств массовой информации за 2022 год. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В машину военкора Евгения Поддубного в Курской области попал дрон ВСУ. Сообщалось о гибели журналиста, но позже стало известно, что он выжил. Корреспондент опубликовал последний репортаж в своем telegram-канале днем в среду, 7 августа. Информацию о гибели корреспондента опроверг заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Дмитрий Саблин. Журналист пришел в сознание и получает необходимое лечение в областной больнице. Что известно о деятельности Поддубного в зоне СВО — в материале URA.RU. Евгений Поддубный, заслуженный журналист России, родился 22 августа 1983 года в Белгороде. Несмотря на отсутствие подробностей о его семье, известно, что его родители не были связаны с журналистикой и работали в медицинской сфере. В юности Евгений провел время на Ближнем Востоке, где его родители часто бывали по работе. Там он не только усовершенствовал английский и арабский языки, но и познакомился с местной культурой. После школы Поддубный пытался поступить на журфак, но, не пройдя конкурсный отбор, выбрал другой путь. Он поступил на факультет психологии Белгородского государственного университета и сразу начал работать военным корреспондентом. Его карьера в журналистике началась с работы на радио и в местных газетах, а позже он перешел на телевидение. Евгений начал свою телевизионную карьеру на «ТВ-Центр» в начале 2000-х, где работал специальным корреспондентом. В 2011 году он перешел в ВГТРК, став спецкором телеканалов «Россия-1» и «Россия-24». К 2023 году он возглавил бюро ВГТРК на Ближнем Востоке и в Северной Африке и стал автором и ведущим передачи «Война». Поддубный за годы работы побывал почти во всех конфликтных зонах мира. От Чечни до Сирии, от Украины до Ирака — его репортажи освещали множество значимых событий. Его первая боевая командировка была в Чечню в 2002 году, где он начал набираться опыта и знаний о работе на поле боя. В 2008 году, работая в Цхинвале, Поддубный освещал события «Пятидневной войны». Он помогал наладить связь между российскими офицерами и Советом безопасности Южной Осетии, а также принял участие в эвакуации беженцев, отдав им свое место. Его работа в Сирии принесла ему международное признание, а интервью с Башаром Асадом стало мировым событием. С 2014 года Поддубный освещает конфликт на Украине, начиная с Евромайдана и до текущих событий специальной военной операции. Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный освещал события на Украине. Он начал свою работу во время Евромайдана в Киеве в 2014 году, затем репортировал о референдуме в Крыму и Севастополе, а также о боевых действиях на Донбассе. С началом специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года Поддубный активно ведет репортажи из зоны конфликта. В 2020 году Поддубный столкнулся с угрозами от сирийских террористов, а в 2022 году попал под западные санкции за свою профессиональную деятельность. Он относится к этому с иронией, рассматривая санкции как признание эффективности своей работы. Евгений ведет популярный telegram-канал «Поддубный |З|О|V| издание», где делится новостями и своим видением событий. Канал имеет около 850 000 подписчиков и стал значимым источником информации о специальной военной операции на Украине. Поддубный является автором более десяти документальных фильмов о различных международных конфликтах. Его работа была отмечена множеством наград, включая Орден Дружбы, Орден Мужества и три премии ТЭФИ-2016.