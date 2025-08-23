23 августа 2025

WSJ: администрация Трампа одобрила продажу Киеву ракет с увеличенным радиусом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
США одобрили поставку оружия на миллионы долларов
США одобрили поставку оружия на миллионы долларов Фото:

Администрация президента США Дональда Трампа одобрила продажу Украине 3350 управляемых ракет увеличенного радиуса атаки (ERAM). Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники в американском правительстве, поставка вооружения запланирована через шесть недель.

«На этой неделе администрация одобрила продажу 3350 управляемых ракет воздушного базирования ERAM, которые должны прибыть на Украину примерно через шесть недель», — приводит издание слова двух американских чиновников. По их данным, общая стоимость пакета вооружения составляет 850 миллионов долларов. В него включены не только ракеты, но и иное военное имущество. Существенная часть расходов на поставку покрывается европейскими союзниками Украины.

По информации WSJ, решение об одобрении сделки было принято после того, как Дональд Трамп провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным на Аляске и с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне. Ракеты ERAM имеют дальность от 241 до 450 километров. Для их применения потребуется согласование с Пентагоном, подчеркивает газета.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Администрация президента США Дональда Трампа одобрила продажу Украине 3350 управляемых ракет увеличенного радиуса атаки (ERAM). Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники в американском правительстве, поставка вооружения запланирована через шесть недель. «На этой неделе администрация одобрила продажу 3350 управляемых ракет воздушного базирования ERAM, которые должны прибыть на Украину примерно через шесть недель», — приводит издание слова двух американских чиновников. По их данным, общая стоимость пакета вооружения составляет 850 миллионов долларов. В него включены не только ракеты, но и иное военное имущество. Существенная часть расходов на поставку покрывается европейскими союзниками Украины. По информации WSJ, решение об одобрении сделки было принято после того, как Дональд Трамп провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным на Аляске и с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне. Ракеты ERAM имеют дальность от 241 до 450 километров. Для их применения потребуется согласование с Пентагоном, подчеркивает газета.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...