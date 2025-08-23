WSJ: администрация Трампа одобрила продажу Киеву ракет с увеличенным радиусом

Администрация президента США Дональда Трампа одобрила продажу Украине 3350 управляемых ракет увеличенного радиуса атаки (ERAM). Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники в американском правительстве, поставка вооружения запланирована через шесть недель.
«На этой неделе администрация одобрила продажу 3350 управляемых ракет воздушного базирования ERAM, которые должны прибыть на Украину примерно через шесть недель», — приводит издание слова двух американских чиновников. По их данным, общая стоимость пакета вооружения составляет 850 миллионов долларов. В него включены не только ракеты, но и иное военное имущество. Существенная часть расходов на поставку покрывается европейскими союзниками Украины.
По информации WSJ, решение об одобрении сделки было принято после того, как Дональд Трамп провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным на Аляске и с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне. Ракеты ERAM имеют дальность от 241 до 450 километров. Для их применения потребуется согласование с Пентагоном, подчеркивает газета.
