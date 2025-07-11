Раскрыта стоимость подарка Трампа, которого так ожидает Зеленский

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность выделения Украине нового пакета военной помощи на сотни миллионов долларов. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на свои источники. Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно после приостановки поставок помощи США просил возобновить их ради поддержания обороноспособности страны.
«Президент Дональд Трамп рассматривает возможность предоставления Украине нового пакета военной помощи на сотни миллионов долларов», — говорится в материале Politico. По данным журналистов, обсуждается вариант использования средств, уже утвержденных Конгрессом и оставшихся от предыдущей администрации.
Согласно публикации, остаток по линии военной помощи составляет около 3,8 миллиарда долларов. Финансирование возможных поставок может быть обеспечено именно из этой суммы, отмечают авторы статьи.
Ранее Дональд Трамп решил одобрить часть запросов Украины на поставку военной помощи на саммите НАТО, однако объемы поддержки сокращались, и значительная часть средств должна быть исчерпана к концу лета. Официальная помощь не приостанавливалась полностью, но отдельные поставки откладывались, что вызывало обеспокоенность Зеленского.
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