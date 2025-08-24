Украина готова рассмотреть вывод своих войск с подконтрольных ей районов Донбасса в обмен на международные гарантии безопасности, в том числе со стороны США. Об этом сообщает одна из американских газет со ссылкой на мнения экспертов и аналитиков.
«[Президент Украины] Зеленский мог бы ... уступить территорию [при условии] гарантий безопасности, подкрепленные США... Однако гарантия должна быть надежной, например, с использованием сочетания европейских войск и американской авиационной поддержки...» — пишет The New York Times (NYT).
Издание отмечает, что Москва, требуя от Киева отвести ВСУ из Донбасса ради прекращения огня, оказывает серьезное давление на Зеленского. Бывший министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что это «отравленная пилюля, которую Украине придется проглотить».
По данным NYT, в нынешних условиях Киев оказался перед выбором: согласиться на уступки по контролируемым территориям ради достижения мирного соглашения и получения западных гарантий безопасности. Газета уточняет, что подобный сценарий обсуждается на фоне продолжающихся боевых действий и дипломатических попыток урегулировать конфликт.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего обращения подчеркнул, что Донецк, Луганск и Крым по-прежнему считаются частью Украины. В то же время ЛНР и ДНР, а также Херсонская, Запорожская области и Крым были включены в состав РФ по итогам проведенных там референдумов. Жители этих территорий приняли решение о присоединении к России добровольно.
