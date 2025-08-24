Зеленский назвал Донецк, Луганск и Крым Украиной

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Донецк, Луганск и Крым остаются украинскими территориями. Об этом сообщается в трансляции выступления, которую ведет Офис президента.
«Донецк, Луганск, Крым — все это Украина. Однажды мы снова будем вместе, как одна семья», — заявил Зеленский во время обращения.
При этом ЛНР, ДНР, а также Херсонская, Запорожская области и Республика Крым были включены в состав России на основании проведенных референдумов. Согласно официальным заявлениям, руководство и население этих регионов приняли решение о вхождении в состав РФ на добровольной основе.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о категорическом отказе от любых компромиссных решений в процессе мирного урегулирования. В своем выступлении Зеленский подчеркнул, что Украина «никогда больше в истории» не позволит навязать себе компромиссы, передает RT.
