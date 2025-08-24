24 августа 2025

Вертолет рухнул в пруд во Франции. Видео

Борт использовали для сброса воды на очаг возгорания
Борт использовали для сброса воды на очаг возгорания

Во Франции пожарный вертолет упал в пруд и разбился. Инцидент попал на видео. 

«Крушение произошло, когда вертолет завис над водоемом. Воздушное судно предназначалось для сброса воды и было задействовано в ликвидации пожара», — передает telegram-канал «Infos Franсaises».

Инцидент произошел в Роспордене поздно вечером в воскресенье. Экипаж, пилот и пожарный живы, но находятся в состоянии шока.

URA.RU уже писало, что в июне в США у побережья Коннектикута самолет упал и затонул, при этом пассажирам удалось спастись. На борту находились мужчина и подросток.

