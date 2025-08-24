Во Франции пожарный вертолет упал в пруд и разбился. Инцидент попал на видео.
«Крушение произошло, когда вертолет завис над водоемом. Воздушное судно предназначалось для сброса воды и было задействовано в ликвидации пожара», — передает telegram-канал «Infos Franсaises».
Инцидент произошел в Роспордене поздно вечером в воскресенье. Экипаж, пилот и пожарный живы, но находятся в состоянии шока.
URA.RU уже писало, что в июне в США у побережья Коннектикута самолет упал и затонул, при этом пассажирам удалось спастись. На борту находились мужчина и подросток.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.