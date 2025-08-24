24 августа 2025

Посол США во Франции выразил Макрону обеспокоенность антисемитизмом

Посол США во Франции направил письмо Макрону из-за антисемитизма
Во Франции отметили рост антисемитизма
Во Франции отметили рост антисемитизма

Посол США во Франции Чарльз Кушнер выразил президенту Франции Эммануэлю Макрону обеспокоенность ростом антисемитизма и недостаточными мерами по противодействию этой проблеме. Об этом сообщает издание Le Figaro.

«Заявления, которые очерняют Израиль, и жесты в знак признания палестинского государства поощряют экстремистов, разжигают насилие и ставят под угрозу еврейство во Франции», — написал он президенту Франции. По словам американского посла, ежедневно фиксируются нападения на представителей еврейской общины, а также случаи вандализма в отношении синагог, школ и коммерческих предприятий, принадлежащих евреям.

