Что известно о пропавшем во время заплыва в Босфоре россиянине

Опытный российский пловец Николай Свечников пропал без вести во время заплыва через Босфор в Турции. 30-летний спортсмен, основатель собственной школы плавания, исчез из поля зрения участников заплыва и не появился на финише. Что известно о пропавшем россиянине — в материале URA.RU.
Карьера
Николай Свечников работает тренером по плаванию и проводит занятия как в бассейне, так и на дому. По данным из открытых источников, он окончил Орловский госуниверситет экономики и торговли, где обучался управлению персоналом в 2014–2020 годах. У него — своя школа плавания в Москве.
Опыт
В качестве тренера Свечников восемь лет назад достиг высшей категории — эксперта. Он мастер спорта по плаванию. В 2019 году спортсмен стал чемпионом на открытой воде на Кубке Чемпионов.
У него также имеются различные сертификаты, среди которых — по грудничковому плаванию, по плаванию для беременных, для похудения, для здоровья спины и другие. Кроме этого, Свечников имеет пять сертификатов по аквааэробике.
Достижения
У Николая Свечникова — множество достижений и побед с самых юных лет. Так, он установил рекорд Курской области по плаванию на спине и вольным стилем на различных дистанциях в 2006 и 2008 году, когда еще был подростком. Дважды становился чемпионом по плаванию Центрального федерального округа. В 2017-2020 был лучшим тренером по плаванию фитнес-клуба «СССР Можайка».
Пропал без вести
С момента, как Николай Свечников вошел в воду на межконтинентальном заплыве по Босфору, прошло 12 часов. Медики осматривали его утром и не выявили никаких проблем со здоровьем.
Заплыв стартовал в 10:00, финиш состоялся в 14:00. Однако организаторы лишь в 22:00 поняли, что не хватает одного участника. Николай выступал под номером 2554.
Отмечается, что течение в этом году в проливе было сильнее, чем в прошлом. После соревнований в нем шли учение и показ турецкой морской техники. Поиски пловца ведет береговая охрана. Полиция готова принять заявление только через 24 часа. Жена Свечникова Антонина завтра вылетает в Турцию и планирует обратиться в посольство.
Что за заплыв
Межконтинентальный заплыв через Босфор проводится ежегодно с 1989 года. Это соревнования по плаванию на открытой воде между Европой и Азией, которое проходит в Стамбуле. Его организатором выступает Олимпийский комитет Турции. В прошедшем заплыве приняли участие три тысячи пловцов, в том числе воспитанники Свечникова.
