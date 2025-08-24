24 августа 2025

Что известно о пропавшем во время заплыва в Босфоре россиянине

Россиянин пропал без вести при попытке переплыть Босфор в Турции
© Служба новостей «URA.RU»
Во время заплыва через Босфор в Турции пропал российский спортсмен Свечников
Во время заплыва через Босфор в Турции пропал российский спортсмен Свечников Фото:

Опытный российский пловец Николай Свечников пропал без вести во время заплыва через Босфор в Турции. 30-летний спортсмен, основатель собственной школы плавания, исчез из поля зрения участников заплыва и не появился на финише. Что известно о пропавшем россиянине — в материале URA.RU.

Карьера

Николай Свечников работает тренером по плаванию и проводит занятия как в бассейне, так и на дому. По данным из открытых источников, он окончил Орловский госуниверситет экономики и торговли, где обучался управлению персоналом в 2014–2020 годах. У него — своя школа плавания в Москве. 

Опыт

В качестве тренера Свечников восемь лет назад достиг высшей категории — эксперта. Он мастер спорта по плаванию. В 2019 году спортсмен стал чемпионом на открытой воде на Кубке Чемпионов.

У него также имеются различные сертификаты, среди которых — по грудничковому плаванию, по плаванию для беременных, для похудения, для здоровья спины и другие. Кроме этого, Свечников имеет пять сертификатов по аквааэробике.

Достижения

У Николая Свечникова — множество достижений и побед с самых юных лет. Так, он установил рекорд Курской области по плаванию на спине и вольным стилем на различных дистанциях в 2006 и 2008 году, когда еще был подростком. Дважды становился чемпионом по плаванию Центрального федерального округа. В 2017-2020 был лучшим тренером по плаванию фитнес-клуба «СССР Можайка».

Свечников - опытный тренер и основатель собственной школы плавания в Москве
Свечников - опытный тренер и основатель собственной школы плавания в Москве
Фото:

Пропал без вести

С момента, как Николай Свечников вошел в воду на межконтинентальном заплыве по Босфору, прошло 12 часов. Медики осматривали его утром и не выявили никаких проблем со здоровьем. 

Заплыв стартовал в 10:00, финиш состоялся в 14:00. Однако организаторы лишь в 22:00 поняли, что не хватает одного участника. Николай выступал под номером 2554.

Отмечается, что течение в этом году в проливе было сильнее, чем в прошлом. После соревнований в нем шли учение и показ турецкой морской техники. Поиски пловца ведет береговая охрана. Полиция готова принять заявление только через 24 часа. Жена Свечникова Антонина завтра вылетает в Турцию и планирует обратиться в посольство.

Что за заплыв

Межконтинентальный заплыв через Босфор проводится ежегодно с 1989 года. Это соревнования по плаванию на открытой воде между Европой и Азией, которое проходит в Стамбуле. Его организатором выступает Олимпийский комитет Турции. В прошедшем заплыве приняли участие три тысячи пловцов, в том числе воспитанники Свечникова.   

© Служба новостей «URA.RU»
