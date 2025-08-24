24 августа 2025

Мишустин выделил челябинцам 293 миллиона на оплату коммунальных услуг

Михаил Мишустин выделил деньги челябинским льготникам на коммуналку
Михаил Мишустин выделил деньги челябинским льготникам на коммуналку

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выделил Челябинской области 293 млн рублей субсидии на оплату коммунальных услуг. Как следует из подписанного распоряжения, деньги будут предоставляться в качестве социальной помощи.

«Выделить Минтруду России в 2025 году из резервного фонда правительства бюджетные ассигнования в размере 19,116 млрд рублей на предоставление субвенций на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) отдельным категориям граждан бюджетам субъектов РФ. Утвердить прилагаемое распределение субвенций», — указал Мишустин в распоряжении, которым располагает URA.RU.

В перечне получателей — 52 региона. Также финансирование получит Байконур.

В России имеется обширный перечень федеральных льготников, которым при оплате коммуналки предоставляются преференции. В списке льготных категорий находятся участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, жители блокадного Ленинграда, семьи погибших военнослужащих и сотрудников силовых структур, педагоги на селе, инвалиды всех категорий и семьи с детьми-инвалидами, также другие. Субсидия полагается и тем семьям, в которых расходы на оплату ЖКУ превышают 22% от совокупного дохода.

В августе Мишустин направил в Челябинскую область 146 млн рублей. Средства будут потрачены на развитие в регионе коммунальной инфраструктуры. 

