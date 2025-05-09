Как жителям ХМАО дешево добраться до популярных курортов

Алтай и Сочи оказались самыми доступными курортами для жителей ХМАО по стоимости билетов. Цена проезда в поезде из Югры стартуют от 7 тысяч рублей, выяснило URA.RU.
На фоне загрязнения Черного моря жители ХМАО рассматривают альтернативные варианты летнего отдыха. Один из них — республика Алтай, где расположился курортный городок Белокуриха. До него можно добраться через Барнаул, как на поезде, так и на самолете.
«Цена билета в плацкарт из Нижневартовска в Барнаул стартует от 7,2 тысяч рублей, купе обойдется в 15 тысяч рублей. Стоимость аналогичных билетов из Сургута будет на 300-500 рублей дороже», — следует из информации популярного сервиса по подбору проездных документов.
Прайс на самолет не сильно отличается от поезда. К примеру, из Сургута можно улететь в Барнаул за 12,5 тысяч рублей, однако предстоит 20-часовая пересадка. Рейс с пересадкой в 2,5 часа обойдется уже в 18 тысяч рублей.
Если путешественники предпочитают Краснодарский край, то выгоднее всего из Нижневартовска и Сургута отправиться в Сочи. Цены на билеты РЖД из обоих городов будут примерно одинаковы — плацкарт 11-12 тысяч рублей, купе 19-20 тысяч рублей. При этом, из Сургута предлагают еще и проезд в СВ, цена в нем — без малого 50 тысяч рублей.
Дорога до Сочи в поезде занимает примерно 4 дня. Если хочется сократить время, тогда есть рейсы и на самолет. При этом, конечная стоимость путешествия может быть дешевле, чем на поезде, в котором все 4 дня придется тратиться на питание и различные услуги в дороге, например, платить за пользование душем. Из Нижневартовска в Сочи цены начинаются от 19 тысяч рублей, из Сургута — примерно от 21 тысячи рублей. Итоговая стоимость зависит от тарифа, багажа, пересадок, дней недели полета и многих других факторов.
Поезд до Анапы из Сургута будет стоить от 14,5 тысяч рублей в плацкарте и примерно 25 тысяч рублей в купе. Из Нижневартовска поездка обойдется дешевле на несколько тысяч рублей.
Чтобы попасть в Крым, нужно добраться до Севастополя. Из Сургута, например, на поезде через Москву билет на плацкарт обойдется до города героя примерно в 12 тысяч рублей, а в купе цена где-то 23 тысячи рублей.
Еще один вариант — отдых на Каспийском море в Дагестане. В Махачкалу можно улететь из Сургута примерно за 26 тысяч рублей. Как вариант — рассмотреть поездку на Байкал, для этого оптимально добраться до Иркутска. Поезд из Сургута и Нижневартовска будет по цене примерно одной и той же — 12 тысяч рублей плацкарт и 25 тысяч рублей — купе. А самолетом придется добираться почти сутки из-за пересадки, но по сумме выйдет билет в районе 22 тысяч рублей. Добраться до Абхазии проще всего через Сочи — добраться до города, доехать до границы и буквально пешком перейти ее самостоятельно.
Ранее URA.RU рассказало, к ак можно сэкономить жителям ХМАО во время отдыха в Сочи. Один из способов — запланировать отпуск в мае, либо сентябре.
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