Однокурсник Медведева и преемник Беглова: чем известен кандидат на пост генпрокурора Гуцан

Полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан был выдвинут в качестве кандидата на должность генерального прокурора РФ. Представление по его выдвижению будет направлено президентом Владимиром Путиным в Совет Федерации, передает РБК со ссылкой на источник, знакомый с итогом кадровых консультаций. Выбор кандидатуры Гуцана подтвердили еще два источника РБК. Действующий Генпрокурор Игорь Краснов ранее подал заявление о назначении на пост председателя Верховного суда.
Биография Гуцана
Александр Владимирович родился 6 июля 1960 года в поселке Сиверская Гатчинского района Ленинградской области. Трудовую деятельность начал в качестве слесаря на Ленинградском электротехническом заводе, после чего проходил военную службу. В 1987 году завершил обучение на юридическом факультете Ленинградского государственного университета имени А. А. Жданова. Среди его однокурсников были нынешний заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, министр юстиции Константин Чуйченко и заместитель генерального прокурора Николай Винниченко.
Опыт работы Гуцана
С 1987 года трудился в органах прокуратуры Ленинграда. В 1992 году был назначен прокурором отдела, осуществлявшего надзор за деятельностью ФСБ, а в 1995 году возглавил данный отдел. В 2000 году занял должность помощника по особым поручениям заместителя генерального прокурора в Северо-Западном федеральном округе. В 2005 году переехал в Москву, где был назначен заместителем главного судебного пристава Российской Федерации Николая Винниченко. С 2007 по 2018 год занимал пост заместителя генерального прокурора при Юрии Чайке.
Громкие дела, в которых Гуцан выступал обвинителем
В качестве государственного обвинителя принимал участие в продолжительном судебном процессе по делу капитана 1-го ранга в отставке Александра Никитина, обвиняемого в государственной измене. Тогда суд полностью оправдал Никитина. В 2016 году по требованию Гуцана было закрыто резонансное уголовное дело в отношении владельца аэропорта Домодедово Дмитрия Каменщика, которого обвиняли в несоблюдении мер безопасности, что, по версии следствия, привело к совершению теракта в 2011 году.
Полпредство Гуцана
С 2018 года занимает пост полномочного представителя президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе, сменив на этой должности Александра Беглова, который был назначен временно исполняющим обязанности, а после — губернатором Санкт-Петербурга. Обладает званием действительного государственного советника Российской Федерации I класса, а также почетным званием заслуженного юриста РФ. Награжден орденами Почета и Дружбы.
Мнение экспертов о назначении Гуцана на пост генпрокурора
Политолог Константин Калачев считает, что назначение Гуцана сохранит преемственность, так как он имеет значительный опыт в прокуратуре и считается надежным и компетентным. Об этом он рассказал в беседе с РБК. Политконсультант Евгений Минченко добавляет, что Гуцан пользуется хорошей репутацией в силовых структурах и отличается аккуратностью и осторожностью, строго придерживаясь законодательства.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.