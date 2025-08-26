Количество сбитых над Ленобластью беспилотников увеличилось

Дрозденко: ПВО Ленобласти уничтожило более 10 беспилотников
БПЛА сбиты над двумя районами Ленобласти
Силами ПВО было уничтожено более десяти беспилотников в небе над Ленинградской областью. Об этом рассказал глава региона Александр Дрозденко.

«Уничтожено более 10 БПЛА», — написал Дрозденко в своем telegram-канале. Он добавил, что воздушные цели были нейтрализованы над территорией Кингисеппского и Лужского районов.

Как подчеркивается в оперативной информации, в результате инцидента полностью отсутствуют какие-либо разрушения на земле и пострадавшие среди гражданского населения. Губернатор Александр Дрозденко выразил благодарность военнослужащим за обеспечение безопасности воздушного пространства региона.

Отмечается, что в связи с проведением мероприятий по обеспечению безопасности не исключается возможность временного снижения скорости мобильного интернета в отдельных районах. В настоящее время обстановка в регионе остается под контролем, все системы ПВО функционируют в штатном режиме.

