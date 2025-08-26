Политологи сделали главный прогноз по региональным выборам в сентябре

Большинство действующих губернаторов не только сохранят свои должности, но и смогут улучшить результаты по сравнению с предыдущими кампаниями. С приближением единого дня голосования, который в 2025 году назначен на 14 сентября, эксперты Фонда развития гражданского общества (ФОРГО) опубликовали аналитический доклад о предстоящих региональных выборах. Доклад имеется в распоряжении URA.RU.
По мнению политологов, с 2022 года в России формируется новая электоральная «нормальность». Она определяется адаптацией общества к условиям, связанным с проведением СВО, а также курсом государства на социальную стабильность. Среди ключевых факторов — поддержка участников СВО и их семей, продолжение масштабных инфраструктурных проектов и отказ от резких экономических реформ. Эксперты отмечают, что эти меры способствуют консолидации общества вокруг государственных целей и делают избирательное поведение более консервативным. В результате, на выборах наблюдается так называемый «повышающий эффект», когда действующие главы регионов получают дополнительную поддержку.
Аналитики напоминают, что в 2020 году, на фоне пандемии COVID-19, многие губернаторы недобрали часть голосов из-за высокой неопределенности и тревожности в обществе. Однако после 2022 года ситуация изменилась. В числе регионов, где ожидается уверенное переизбрание действующих губернаторов, эксперты называют Чувашию (Олег Николаев), Пермский край (Дмитрий Махонин), Архангельскую (Александр Цыбульский), Брянскую (Александр Богомаз), Калужскую (Владислав Шапша) и Костромскую (Сергей Ситников) области. По мнению ФОРГО, эти кампании завершатся не просто сохранением позиций, а демонстрацией «эффекта роста», который проявился в последние годы.
Отдельное внимание уделено Иркутской области, где действующему губернатору Игорю Кобзеву противостоит бывший глава региона Сергей Левченко. Несмотря на наличие сильного оппонента, эксперты уверены в победе Кобзева, однако отмечают, что кампания для него будет сложнее, чем для коллег в других регионах. В ряде субъектов на выборах участвуют временно исполняющие обязанности (врио) глав регионов. Эксперты ФОРГО считают, что большинство из них не столкнется с серьезными трудностями. Многие врио обладают необходимым управленческим опытом и выходят на выборы с «политическим наследством» от предшественников, которые либо востребованы на федеральном уровне, либо продолжают работу в других регионах. В качестве примеров приводятся Александр Дронов (Новгородская область), Мария Костюк (Еврейская автономная область) и Евгений Солнцев (Оренбургская область), которые, по мнению аналитиков, получили стабильные стартовые позиции.
Вместе с тем, в некоторых регионах новым руководителям приходится «отстраиваться» от негативного фона, оставленного бывшими губернаторами. Например, Евгению Первышову в Тамбовской области предстоит работать в условиях уголовного дела в отношении экс-главы Максима Егорова, обвиненного в коррупции. В Курской области, пострадавшей от вторжения украинских войск, Александру Хинштейну досталось непростое наследство от Алексея Смирнова, который был обвинен в коррупции и не справился с управлением. Тем не менее, эксперты отмечают, что Хинштейну удалось выстроить антикризисное управление, наладить коммуникации с жителями и консолидировать местную элиту. Его рейтинг сегодня превышает 80%. Похожая ситуация складывается в Республике Коми, где Ростислав Гольдштейн вынужден работать в условиях негативного отношения к прежним властям из-за коррупционных скандалов.
В единый день голосования 14 сентября 2025 года в 81 регионе России пройдет более 5 тысяч избирательных кампаний. В 20 субъектах состоятся прямые выборы губернаторов, еще в 11 — выборы депутатов законодательных собраний. Всего будет замещено около 47 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей. Принять участие в выборах смогут порядка 55 миллионов человек.
