Части ВСУ попали в клещи в Серебрянском лесничестве

Войска Западной группировки продвигаются в направлении реки Северный Донец
Войска Западной группировки продвигаются в направлении реки Северный Донец Фото:
Спецоперация РФ на Украине

Подразделения группировки «Запад» ВС РФ взяли в клещи 119-ю бригаду теробороны ВСУ в районе Серебрянского лесничества на севере ЛНР. Украинская группировка начала отход в сторону Ямполя и Северска под ударами артиллерии и беспилотников.

«Наступление поддерживают тяжелые огнеметные системы, артиллерия крупного калибра и ударные беспилотники. Украинская группировка постепенно откатывается в сторону Ямполя, некоторые подразделения отходят по направлению Северска», — пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

Наступление ведется при поддержке тяжелых огнеметных систем и артиллерии крупного калибра. Для поражения позиций противника задействованы ударные БПЛА. Основная цель — выход к реке Северский Донец и замыкание кольца окружения.

Серебрянское лесничество имеет стратегическое значение для контроля над транспортными артериями в северной части ЛНР. Его освобождение позволит создать буферную зону для прикрытия основных сил.

За Серебрянское лесничество велись интенсивные боевые действия. На этом участке противник привлекал для обороны подразделения «Азова»* (организация признана экстремистской и террористической и запрещена на территории РФ решением Верховного суда) — группировки, признанной в РФ террористической и запрещенной на территории России.

Ранее сообщалось, что подразделения ВСУ пытаются поджечь собственные позиции в районе Серебрянского лесничества. По информации командира батальона «Ахмат» с позывным Шрам, этими действиями ВСУ создают формальный повод оставить позиции без приказа.

*Батальон «Азов» признан экстремистской и террористической организацией и запрещен на территории РФ

