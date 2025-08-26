ВСУ приготовили 60 кг взрывчатки, чтобы ударить по крупной автозаправке в ДНР

В Макеевке (ДНР) была предотвращена попытка атаки ВСУ дроном на автозаправочную станцию. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСБ по региону.
«Утром 26 августа противник предпринял попытку совершить террористическую атаку ударным беспилотником на крупную автозаправочную станцию в Макеевке», — сообщили в пресс-службе, передает ТАСС. Украинские военные попытались нанести удар вблизи оживленной транспортной развязки, а также рядом с местами массового скопления людей — рынком и торговыми центрами.
Для атаки был применен ударный БПЛА украино-чешского производства FP-1. Беспилотник был оснащен осколочно-фугасной боевой частью модели ОФБ-60-ЯУ. Общая масса взрывчатого вещества, находившегося на борту дрона, превышала 60 килограммов. Кроме того, устройство было снабжено поражающими элементами. Угрозу удалось предотвратить благодаря своевременному срабатыванию системы радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса». После нейтрализации специалисты вывезли взрывное устройство на полигон, где оно было уничтожено.
