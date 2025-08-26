Мосгорсуд оштрафовал фонд Wikimedia на 6 млн рублей

Суд в Москве оштрафовал компанию Wikimedia Foundation на шесть млн рублей. Об этом рассказали в 422-м мировом судебном участке Таганского района.
«Постановлением мирового судьи судебного участка N? 422 Таганского района города Москвы Викимедия Фоундейшн Инк. (Wikimedia Foundation, Inc.) признано виновным совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст.13.49 КоАП РФ, и назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 6 млн. рублей», — сказано в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.
Wikimedia Foundation — некоммерческая организация, которая зарегистрирована в качестве благотворительного фонда в США. Организация известна как платформа для «Википедии» и связанных с ней подобных проектов.
Московский суд ранее уже штрафовал владельца «Википедии» на два миллиона рублей. Причиной стал отказ удалить статьи о трех воинских частях России. Сообщалось, что фейки касались 38-й отдельной мотострелковой бригады, 74-й гвардейской мотострелковой бригады и 92-й ракетной бригады. Кроме того, была опубликована ложная информация об СВО. Один из штрафов также был вынесен Таганским судом Москвы за отказ Wikimedia Foundation удалить недостоверную информацию с сайта. Тогда фонд наказали штрафом в 3 млн рублей.
