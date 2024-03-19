«Википедию» оштрафовали на три млн рублей за неудаление информации

19 марта 2024 в 23:41 Размер текста - 17 +

Компанию оштрафовали из-за отказа удалить недостоверную информацию Фото: Денис Моргунов © URA.RU Таганский суд Москвы снова оштрафовал компанию Wikimedia Foundation, которой принадлежит русскоязычная «Википедия», за отказ удалить недостоверную информацию. Сумма штрафа составила три миллиона рублей, сообщили в суде. «Компания Wikimedia Foundation признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем сайта информации или интернет-страницы в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством РФ)», — слова представителя суда передает ТАСС. Компании должна выплатить штраф в размере трех миллионов рублей. Wikimedia Foundation — некоммерческая организация, которая зарегистрирована в качестве благотворительного фонда в США. Организация известна как платформа для «Википедии» и связанных с ней подобных проектов. В прошлом году московский суд оштрафовал владельца «Википедии» на два миллиона рублей. Причиной стал отказ удалить статьи о трех воинских частях России, передает «Царьград». Сообщалось, что фейки касались 38-й отдельной мотострелковой бригады, 74-й гвардейской мотострелковой бригады и 92-й ракетной бригады. Кроме того, была также опубликована ложная информация об СВО. В России компании в общей сумме было назначено уже более 10 штрафов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Таганский суд Москвы снова оштрафовал компанию Wikimedia Foundation, которой принадлежит русскоязычная «Википедия», за отказ удалить недостоверную информацию. Сумма штрафа составила три миллиона рублей, сообщили в суде. «Компания Wikimedia Foundation признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем сайта информации или интернет-страницы в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством РФ)», — слова представителя суда передает ТАСС. Компании должна выплатить штраф в размере трех миллионов рублей. Wikimedia Foundation — некоммерческая организация, которая зарегистрирована в качестве благотворительного фонда в США. Организация известна как платформа для «Википедии» и связанных с ней подобных проектов. В прошлом году московский суд оштрафовал владельца «Википедии» на два миллиона рублей. Причиной стал отказ удалить статьи о трех воинских частях России, передает «Царьград». Сообщалось, что фейки касались 38-й отдельной мотострелковой бригады, 74-й гвардейской мотострелковой бригады и 92-й ракетной бригады. Кроме того, была также опубликована ложная информация об СВО. В России компании в общей сумме было назначено уже более 10 штрафов.