19 марта 2024

«Википедию» оштрафовали на три млн рублей за неудаление информации

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт Википедия. Тюмень, википедия, wikipedia
Компанию оштрафовали из-за отказа удалить недостоверную информацию Фото:

Таганский суд Москвы снова оштрафовал компанию Wikimedia Foundation, которой принадлежит русскоязычная «Википедия», за отказ удалить недостоверную информацию. Сумма штрафа составила три миллиона рублей, сообщили в суде.

«Компания Wikimedia Foundation признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем сайта информации или интернет-страницы в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством РФ)», — слова представителя суда передает ТАСС. Компании должна выплатить штраф в размере трех миллионов рублей.

Wikimedia Foundation — некоммерческая организация, которая зарегистрирована в качестве благотворительного фонда в США. Организация известна как платформа для «Википедии» и связанных с ней подобных проектов.

В прошлом году московский суд оштрафовал владельца «Википедии» на два миллиона рублей. Причиной стал отказ удалить статьи о трех воинских частях России, передает «Царьград». Сообщалось, что фейки касались 38-й отдельной мотострелковой бригады, 74-й гвардейской мотострелковой бригады и 92-й ракетной бригады. Кроме того, была также опубликована ложная информация об СВО. В России компании в общей сумме было назначено уже более 10 штрафов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Таганский суд Москвы снова оштрафовал компанию Wikimedia Foundation, которой принадлежит русскоязычная «Википедия», за отказ удалить недостоверную информацию. Сумма штрафа составила три миллиона рублей, сообщили в суде. «Компания Wikimedia Foundation признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем сайта информации или интернет-страницы в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством РФ)», — слова представителя суда передает ТАСС. Компании должна выплатить штраф в размере трех миллионов рублей. Wikimedia Foundation — некоммерческая организация, которая зарегистрирована в качестве благотворительного фонда в США. Организация известна как платформа для «Википедии» и связанных с ней подобных проектов. В прошлом году московский суд оштрафовал владельца «Википедии» на два миллиона рублей. Причиной стал отказ удалить статьи о трех воинских частях России, передает «Царьград». Сообщалось, что фейки касались 38-й отдельной мотострелковой бригады, 74-й гвардейской мотострелковой бригады и 92-й ракетной бригады. Кроме того, была также опубликована ложная информация об СВО. В России компании в общей сумме было назначено уже более 10 штрафов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...