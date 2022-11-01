Суд оштрафовал «Википедию» за отказ удалять фейки о спецоперации

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Wikimedia Foundation оштрафовали на 2 млн рублей, решение судьи Тимура Вахрамеева Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Компанию Wikimedia Foundation оштрафовали на 2 млн рублей за отказ удалять из «Википедии» фейковые статьи о спецоперации на Украине. Об этом заявил мировой судья судебного участка Таганского района Москвы Тимур Вахрамеев.

«Признать Wikimedia Foundation, Inc виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ. А также назначить ей наказание в виде административного штрафа в размере двух миллионов рублей», — приводит цитату из оглашения судьи Тимура Вахрамеева РИА Новости.

Ранее Роскомнадзор потребовал от «Википедии» удалить фейки о спецоперации. 4 апреля в портал направлено требование ограничить распространение недостоверной общественно значимой информации.

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Компанию Wikimedia Foundation оштрафовали на 2 млн рублей за отказ удалять из «Википедии» фейковые статьи о спецоперации на Украине. Об этом заявил мировой судья судебного участка Таганского района Москвы Тимур Вахрамеев. «Признать Wikimedia Foundation, Inc виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ. А также назначить ей наказание в виде административного штрафа в размере двух миллионов рублей», — приводит цитату из оглашения судьи Тимура Вахрамеева РИА Новости. Ранее Роскомнадзор потребовал от «Википедии» удалить фейки о спецоперации. 4 апреля в портал направлено требование ограничить распространение недостоверной общественно значимой информации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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