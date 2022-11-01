Суд оштрафовал «Википедию» за отказ удалять фейки о спецоперации

Wikimedia Foundation оштрафовали на 2 млн рублей, решение судьи Тимура Вахрамеева
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Компанию Wikimedia Foundation оштрафовали на 2 млн рублей за отказ удалять из «Википедии» фейковые статьи о спецоперации на Украине. Об этом заявил мировой судья судебного участка Таганского района Москвы Тимур Вахрамеев.
«Признать Wikimedia Foundation, Inc виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ. А также назначить ей наказание в виде административного штрафа в размере двух миллионов рублей», — приводит цитату из оглашения судьи Тимура Вахрамеева РИА Новости.
Ранее Роскомнадзор потребовал от «Википедии» удалить фейки о спецоперации. 4 апреля в портал направлено требование ограничить распространение недостоверной общественно значимой информации.
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