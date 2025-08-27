Названо число дронов, атаковавших Ростовскую область

За ночь средства ПВО уничтожили 26 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 26 украинских беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении ведомства в Telegram. Больше всего дронов сбили над Ростовской областью — 15.
Также беспилотники уничтожены над Орловской (4), Белгородской (3), Брянской (2) и Курской (2) областями. В Минобороны отметили, что дроны были самолетного типа.
Ранее из-за удара ВСУ в Ростове-на-Дону загорелась крыша дома. Спасатели оперативно выехали на место. На данный момент возгорание локализовано. Идет оценка нанесенного ущерба. Врио губернатора региона Юрий Слюсарь отмечал, что в ходе атаки никто не пострадал.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.