26 августа 2025

Дрон упал на дом в Ростове-на-Дону, жителей эвакуировали: главное к этому часу

В Ростове-на-Дону поврежден дом после атаки БПЛА, начался пожар
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Беспилотник сбили средства ПВО
Беспилотник сбили средства ПВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В ночь на 27 августа в центре Ростова-на-Дону обломки сбитого БПЛА попали в жилой дом. В результате загорелась кровля. Местных жителей экстренно эвакуировали в безопасное место. В материале URA.RU собрана всяосновная информация о происшествии.

Мэр прибыл на место ЧП

Глава города Александр Скрябин с места события сообщил, что службы экстренного реагирования незамедлительно подключились к работе. Он обратился к гражданам с просьбой сохранять спокойствие и не распространять непроверенную информацию.

Губернатор раскрыл масштаб атаки

Руководитель Ростовской области Юрий Слюсарь рассказал, что над регином ликвидировано 10 БПЛА врага. По его словам, в Ростов-на-Дону дрон рухнул на многоквартирный четырехэтажный дом.

Никто не пострадал

После падения дрона из дома эвакуировали 15 жильцов. Им предложили расположиться на ночь в пункте временного размещения, который развернули на базе школы №55. В результате ЧП никто не пострадал, подчеркнул Слюсарь. Губернатор пообещал предоставить необходимые выплаты нуждающимся после проверки состояния поврежденного здания.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ночь на 27 августа в центре Ростова-на-Дону обломки сбитого БПЛА попали в жилой дом. В результате загорелась кровля. Местных жителей экстренно эвакуировали в безопасное место. В материале URA.RU собрана всяосновная информация о происшествии. Мэр прибыл на место ЧП Глава города Александр Скрябин с места события сообщил, что службы экстренного реагирования незамедлительно подключились к работе. Он обратился к гражданам с просьбой сохранять спокойствие и не распространять непроверенную информацию. Губернатор раскрыл масштаб атаки Руководитель Ростовской области Юрий Слюсарь  рассказал, что над регином ликвидировано 10 БПЛА врага. По его словам, в Ростов-на-Дону дрон рухнул на многоквартирный четырехэтажный дом. Никто не пострадал После падения дрона из дома эвакуировали 15 жильцов. Им предложили расположиться на ночь в пункте временного размещения, который развернули на базе школы №55. В результате ЧП никто не пострадал, подчеркнул Слюсарь. Губернатор пообещал предоставить необходимые выплаты нуждающимся после проверки состояния поврежденного здания.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...