В МВД раскрыли новой способ, как мошенники крадут деньги

Мошенники стали представляться сотрудниками школ или технической поддержки электронных дневников. Об этом предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
«Мошенники звонят или пишут в мессенджерах, представляясь сотрудниками учебных заведений или службы технической поддержки», — говорится в официальном telegram-канале УБК МВД России. Мошенники связываются с родителями или учащимися по телефону или через электронную почту, предлагая «обновить» или «привязать» номер телефона для корректной работы электронного дневника.
В ходе разговора злоумышленники убеждают жертву подтвердить номер телефона, активировать учетную запись или обновить персональные данные. Для этого они просят назвать коды из СМС или перейти по присланной ссылке — как правило, на поддельный сайт, который внешне практически неотличим от настоящего образовательного портала. Получив доступ к конфиденциальной информации, мошенники могут войти не только в электронный дневник, но и в другие важные сервисы, такие как онлайн-банки, портал «Госуслуги» и различные государственные или коммерческие платформы.
После получения доступа к личным кабинетам жертв преступники могут реализовать и другие мошеннические схемы. Например, они звонят от имени правоохранительных органов и убеждают перевести «украденные» или «под угрозой» средства на так называемые «безопасные счета». Одним из ключевых инструментов мошенников остаются фишинговые сайты, которые внешне полностью копируют страницы аутентификации официальных образовательных платформ или портала «Госуслуг».
В МВД советуют соблюдать несколько простых, но эффективных правил безопасности:
- Никогда не сообщайте коды из СМС, пароли и другие данные незнакомым людям;
- Не переходите по ссылкам из подозрительных сообщений;
- Всегда проверяйте адрес сайта перед вводом личных данных;
- Используйте двухфакторную аутентификацию там, где это возможно;
- При любых сомнениях связывайтесь с учебным заведением напрямую.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.