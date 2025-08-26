УФСБ поздравили своего ветерана со званием почетного гражданина Челябинска

Сотрудники УФСБ по Челябинской области поздравили ветерана службы Александра Макеева с присвоением ему звания «Почетный гражданин Челябинска». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального ведомства.
«Александр Ефимович — человек огромной энергии, ответственности и преданности своему делу. Он всегда жил не для себя, а для людей, и остается примером для сотрудников службы и будущих поколений», — отметили URA.RU в УФСБ.
На заседании Челябинской городской думы депутаты единогласно поддержали кандидатуру Макеева. Полковник в отставке, почетный сотрудник госбезопасности, посвятил служению Родине более 30 лет. В ведомстве поделились биографией ветерана.
Александр Макеев родился в семье фронтовика, погибшего при защите Ленинграда. С юности он работал на производстве, служил в армии, занимался комсомольской работой. В 1968 году был направлен в органы государственной безопасности.
На его счету — десятки значимых оперативных разработок. Среди них: разоблачение пособника нацистов, причастного к массовым расстрелам в годы войны, предотвращение диверсии на оборонном предприятии, расследование железнодорожной катастрофы под Ашей в 1989 году. Под руководством Макеева сотрудники УКГБ вели работу по выявлению интересов иностранных разведок к объектам ядерной промышленности. Благодаря этой работе был задержан агент, пытавшийся собрать пробы воды и грунта в районе оборонного комплекса.
За успешную работу Макеев был награжден орденом «Знак Почета», а также высшей ведомственной наградой — знаком «Почетный сотрудник госбезопасности». После выхода в отставку ветеран более 20 лет трудился в строительной отрасли, занимая должность замгенерального директора. Однако он продолжал активную общественную деятельность, помогая ветеранам и коллегам, работая с молодежью.
