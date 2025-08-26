26 августа 2025

«Новое жилье уходит в отрыв»: в Челябинске выросли продажи квартир в новостройках

Квартиры в челябинских новостройках в среднем продаются по 148 000 за квадрат
© Служба новостей «URA.RU»
В Челябинске за год число выставленных на продажу новостроек выросло на 58%
В Челябинске за год число выставленных на продажу новостроек выросло на 58% Фото:

В Челябинске в июне 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года продажи нового жилья выросли на 14%. При этом интерес к новостройкам увеличился на 55%, а за месяц — на 25%, сообщили в пресс-службе «Авито Недвижимость».

«Также в Челябинске предложение выросло на 58%. Отдельно в городе за тот же период увеличился выбор однокомнатных (+69%), двухкомнатных (+83%) и трехкомнатных квартир (+72%)», — сообщили в пресс-службе.

Как отметил управляющий директор направления первичной недвижимости «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев, оживление на рынке новостроек наблюдается с момента снижения ключевой ставки ЦБ РФ. С одной стороны, сейчас снижается доходность депозитов, поэтому часть челябинцев инвестируют в недвижимость. Также горожане, которые не подходят под условия льготных программ, возобновили поиски новых квартир для будущей покупки с привлечением рыночного кредита. При этом челябинцы чаще всего покупают новое жилье по ипотеке, что подтверждает рост ипотечных сделок.

© Служба новостей «URA.RU»
