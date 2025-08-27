Суд завершит банкротство структуры челябинского правительства

Арбитраж назначил дату заседания по вопросу о завершении конкурсного производства по делу о банкротстве Агентства инвестиционного развития Челябинской области. Это означает завершение громкого дела АИР.
«Назначить судебное заседание по рассмотрению ходатайства конкурсного управляющего о завершении процедуры конкурсного производства на 07 октября 2025 год. Полномочия конкурсного управляющего Пивоварова Алексея Алексеевича действуют до даты завершения процедуры конкурсного производства. Конкурсному управляющему представить отчет о результатах проведения конкурсного производства с приложением. Кредиторам представить мнение на ходатайство уполномоченного органа о завершении процедуры конкурсного производства», — говорится в определении Арбитражного суда региона.
Единственным кредитором АИР является налоговая инспекция. В июне представители ФНС решили, что процедуру банкротства следует завершить и обязали конкурсного управляющего подготовить соответствующее ходатайство.
Собственного имущества у АИР нет, конкурсный управляющий агентства Алексей Пивоваров так и не смог добиться взыскания миллиарда рублей. Суд отказался привлекать к субсидиарной ответственности 11 бывших членов наблюдательного совета, которые при губернаторе Борисе Дубровском одобрили сделку по приобретению 131 квартиры для работников театров у правительственного застройщика. О миллиардной недоимке в сентябре 2020 года заявила налоговая инспекция. На четыре месяца раньше в офисе АИР прошли обыски.
Агентство инвестразвития создавалось в 2013 году. Его назначением был поиск инвестиций для региона. Однако результат оказался плачевным: в июле 2023 года АИР добился в суде признания себя банкротом. Последствием этого стал арест квартир, впоследствии отмененный судом.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!