27 августа 2025

Суд завершит банкротство структуры челябинского правительства

Банкротство АИР Челябинской области завершится в ноябре 2025 года
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Злоключения АИР завершатся в ноябре
Злоключения АИР завершатся в ноябре Фото:

Арбитраж назначил дату заседания по вопросу о завершении конкурсного производства по делу о банкротстве Агентства инвестиционного развития Челябинской области. Это означает завершение громкого дела АИР.

«Назначить судебное заседание по рассмотрению ходатайства конкурсного управляющего о завершении процедуры конкурсного производства на 07 октября 2025 год. Полномочия конкурсного управляющего Пивоварова Алексея Алексеевича действуют до даты завершения процедуры конкурсного производства. Конкурсному управляющему представить отчет о результатах проведения конкурсного производства с приложением. Кредиторам представить мнение на ходатайство уполномоченного органа о завершении процедуры конкурсного производства», — говорится в определении Арбитражного суда региона.

Единственным кредитором АИР является налоговая инспекция. В июне представители ФНС решили, что процедуру банкротства следует завершить и обязали конкурсного управляющего подготовить соответствующее ходатайство.

Собственного имущества у АИР нет, конкурсный управляющий агентства Алексей Пивоваров так и не смог добиться взыскания миллиарда рублей. Суд отказался привлекать к субсидиарной ответственности 11 бывших членов наблюдательного совета, которые при губернаторе Борисе Дубровском одобрили сделку по приобретению 131 квартиры для работников театров у правительственного застройщика. О миллиардной недоимке в сентябре 2020 года заявила налоговая инспекция. На четыре месяца раньше в офисе АИР прошли обыски.

Агентство инвестразвития создавалось в 2013 году. Его назначением был поиск инвестиций для региона. Однако результат оказался плачевным: в июле 2023 года АИР добился в суде признания себя банкротом. Последствием этого стал арест квартир, впоследствии отмененный судом.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Арбитраж назначил дату заседания по вопросу о завершении конкурсного производства по делу о банкротстве Агентства инвестиционного развития Челябинской области. Это означает завершение громкого дела АИР. «Назначить судебное заседание по рассмотрению ходатайства конкурсного управляющего о завершении процедуры конкурсного производства на 07 октября 2025 год. Полномочия конкурсного управляющего Пивоварова Алексея Алексеевича действуют до даты завершения процедуры конкурсного производства. Конкурсному управляющему представить отчет о результатах проведения конкурсного производства с приложением. Кредиторам представить мнение на ходатайство уполномоченного органа о завершении процедуры конкурсного производства», — говорится в определении Арбитражного суда региона. Единственным кредитором АИР является налоговая инспекция. В июне представители ФНС решили, что процедуру банкротства следует завершить и обязали конкурсного управляющего подготовить соответствующее ходатайство. Собственного имущества у АИР нет, конкурсный управляющий агентства Алексей Пивоваров так и не смог добиться взыскания миллиарда рублей. Суд отказался привлекать к субсидиарной ответственности 11 бывших членов наблюдательного совета, которые при губернаторе Борисе Дубровском одобрили сделку по приобретению 131 квартиры для работников театров у правительственного застройщика. О миллиардной недоимке в сентябре 2020 года заявила налоговая инспекция. На четыре месяца раньше в офисе АИР прошли обыски. Агентство инвестразвития создавалось в 2013 году. Его назначением был поиск инвестиций для региона. Однако результат оказался плачевным: в июле 2023 года АИР добился в суде признания себя банкротом. Последствием этого стал арест квартир, впоследствии отмененный судом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...