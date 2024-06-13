Суд отказался взыскать миллиард рублей с челябинских экс-чиновников по делу АИР

Арбитражный суд Челябинской области 13 июня отказал конкурсному управляющему Агентства инвестиционного развития Алексею Пивоварову, который требовал в счет долгов АИР взыскать 1 млрд рублей с экс-членов наблюдательного совета. Об этом сообщил URA.RU один из участников процесса.
«Судебное заседание завершено. Отказать в удовлетворении заявления (жалобы)», — говорится в решении суда.
Власти Челябинской области создали агентство в 2013 году для привлечения в регион инвестиций. В мае 2020 года в офис АИР прошли следственно-оперативные мероприятия, прошли обыски, а в сентябре ФНС заявила о налоговой недоимке на 1 млрд 8 млн 99 тысяч рублей. Долг, с точки зрения инспекции, образовался из-за того, что в 2018 году при губернаторе Борисе Дубровском через АИР приобрели 131 квартиру для артистов театров Челябинска и не уплатили налоги со сделки.
АИР обратилось в суд с заявлением о своем банкротстве, которое удовлетворили в июле 2023 года. Назначенный управляющим Пивоваров добился ареста квартир для артистов, но власти региона добились его отмены. Также он попытался привлечь к субсидиарной ответственности 11 членов бывшего наблюдательного совета АИР, одобривших сделку по покупке квартир.
Помимо экс-губернатора Бориса Дубровского и бывшего вице-мэра Челябинска Евгения Тефтелева, в списке значились бывшие вице-губернаторы Руслан Гаттаров и Егор Ковальчук, бизнес-омбудсмен Александр Гончаров, экс-министр Сергей Смольников, экс-директора АИР Анатолий Лобко и Алексей Бобов. Также в этом списке председатель Общественной палаты области Николай Дейнеко, бывший член губернаторской комиссии по инвестиции Олег Дубровин, руководитель Торгово-промышленной палаты области Федор Дегтярев и экс-депутат заксобрания области Константин Захаров.
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