09 июня 2025

Кредитор структуры челябинского правительства хочет прекратить ее банкротство

© Служба новостей «URA.RU»
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Налоговики проголосовали за прекращение процедуры банкротства АИР
Налоговики проголосовали за прекращение процедуры банкротства АИР Фото:

Кредитор Агентства инвестиционного развития (АИР) челябинского правительства высказался за прекращение процедуры банкротства. Как следует из протокола собрания, за это проголосовали представители УФНС по региону.

«Собрание решило обязать конкурсного управляющего обратиться в Арбитражный суд Челябинской области с ходатайством о завершении процедуры банкротства АНО „АИР ЧО“. Решение принято единогласно», — отмечено в документе (имеется в распоряжении URA.RU).

Налоговики являются единственным кредитором. Они отказались финансировать продолжение процедуры банкротства. Собственное имущество АИР отсутствует.

Конкурсный управляющий агентства Алексей Пивоваров так и не смог добиться взыскания миллиарда рублей. Суд отказался привлекать к субсидиарной ответственности 11 бывших членов наблюдательного совета, которые при губернаторе Борисе Дубровском одобрили сделку по приобретению 131 квартиры для работников театров у правительственного застройщика. О миллиардной недоимке в сентябре 2020 года заявила налоговая инспекция. На четыре месяца раньше в офисе АИР прошли обыски.

Агентство инвестразвития создавалось в 2013 году. Его назначением был поиск инвестиций для региона. Однако результат оказался плачевным: в июле 2023 года АИР добился в суде признания себя банкротом. Последствием этого стал арест квартир, отмененный судом по настоянию властей.

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Кредитор Агентства инвестиционного развития (АИР) челябинского правительства высказался за прекращение процедуры банкротства. Как следует из протокола собрания, за это проголосовали представители УФНС по региону. «Собрание решило обязать конкурсного управляющего обратиться в Арбитражный суд Челябинской области с ходатайством о завершении процедуры банкротства АНО „АИР ЧО“. Решение принято единогласно», — отмечено в документе (имеется в распоряжении URA.RU). Налоговики являются единственным кредитором. Они отказались финансировать продолжение процедуры банкротства. Собственное имущество АИР отсутствует. Конкурсный управляющий агентства Алексей Пивоваров так и не смог добиться взыскания миллиарда рублей. Суд отказался привлекать к субсидиарной ответственности 11 бывших членов наблюдательного совета, которые при губернаторе Борисе Дубровском одобрили сделку по приобретению 131 квартиры для работников театров у правительственного застройщика. О миллиардной недоимке в сентябре 2020 года заявила налоговая инспекция. На четыре месяца раньше в офисе АИР прошли обыски. Агентство инвестразвития создавалось в 2013 году. Его назначением был поиск инвестиций для региона. Однако результат оказался плачевным: в июле 2023 года АИР добился в суде признания себя банкротом. Последствием этого стал арест квартир, отмененный судом по настоянию властей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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