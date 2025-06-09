Кредитор структуры челябинского правительства хочет прекратить ее банкротство

Кредитор Агентства инвестиционного развития (АИР) челябинского правительства высказался за прекращение процедуры банкротства. Как следует из протокола собрания, за это проголосовали представители УФНС по региону.
«Собрание решило обязать конкурсного управляющего обратиться в Арбитражный суд Челябинской области с ходатайством о завершении процедуры банкротства АНО „АИР ЧО“. Решение принято единогласно», — отмечено в документе (имеется в распоряжении URA.RU).
Налоговики являются единственным кредитором. Они отказались финансировать продолжение процедуры банкротства. Собственное имущество АИР отсутствует.
Конкурсный управляющий агентства Алексей Пивоваров так и не смог добиться взыскания миллиарда рублей. Суд отказался привлекать к субсидиарной ответственности 11 бывших членов наблюдательного совета, которые при губернаторе Борисе Дубровском одобрили сделку по приобретению 131 квартиры для работников театров у правительственного застройщика. О миллиардной недоимке в сентябре 2020 года заявила налоговая инспекция. На четыре месяца раньше в офисе АИР прошли обыски.
Агентство инвестразвития создавалось в 2013 году. Его назначением был поиск инвестиций для региона. Однако результат оказался плачевным: в июле 2023 года АИР добился в суде признания себя банкротом. Последствием этого стал арест квартир, отмененный судом по настоянию властей.
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