27 августа 2025

Тыква под 200 килограммов: фармацевт из Ленобласти выращивает плоды-гиганты

Садовод из Ленобласти вырастила гигантскую морковь и тыкву на своем участке
© Служба новостей «URA.RU»
На полив своей огромной тыквы садовод ежедневно тратит по 200 литров воды
На полив своей огромной тыквы садовод ежедневно тратит по 200 литров воды Фото:

Фармацевт из города Сясьстрой Волховского района Ленинградской области вырастила на своем участке тыкву рекордного веса — 226 килограммов. Об аграрных рекордах женщины пишут местные СМИ.

«Сейчас ее тыква, выращенная на участке, весит примерно 226 килограммов, а ее окружность — 287 сантиметров», — сказано в материале «КП-Петербург». Отмечается, что на полив тыквы ежедневно уходит по 200 литров воды.

Кроме того, садовод вырастила арбуз, окружностью 205 сантиметров и весом в 71 килограмм. Ровно столько же у кабачка, который весит 28 килограммов. Также на участке у фармацевта взошла гигантская морковь длиной в 160 сантиметров. Такой рекорд женщина планирует зарегистрировать в Книге рекордов России.

