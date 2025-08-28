В Германии выпустили посвященную Путину монету из серебра

Немецкий правоконсервативный журнал Compact, известный пророссийской позицией, запустил продажи коллекционных серебряных монет с портретом президента России Владимира Путина под названием «Патриот Путин». Об этом сообщается на сайте издания.
«Монета „Патриот Путин“ номиналом 29,95 евро отчеканена из серебра 999-й пробы и позиционируется изданием как „символ стойкости, мужества и победы над западным мейнстримом“. Издание предлагает бесплатную доставку для всех покупателей», — передает 360.ru со ссылкой на Compact.
Параллельно журнал торгует монетой с портретом лидера ультраправой партии «Альтернатива для Германии» Алисой Вайдель. Ее изображение подписано должностью «Канцлер».
Редакция во главе с Юргеном Эльзессером, объявившим себя сторонником Путина, продолжает деятельность. В июле 2024 года власти Германии запретили выпуск журнала Compact, но редакция обжаловала это решение в суде.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.