Самый маленький младенец ХМАО поразил врачей

В Нижневартовске врачи выходили самого маленького младенца, родившегося в 2024 году. Мальчик появился на свет весом менее полукилограмма, но смог выжить, несмотря на сильную недоношенность.
«Одним летним днем 2024 года в стенах БУ „Нижневартовский окружной клинический перинатальный центр“ на 25,1 недели беременности родился малыш с весом всего 490 грамм и ростом 28 см — настоящий боец, который с первых минут жизни доказал свою силу и волю к жизни», — говорится на сайте депздрава Югры. Состояние ребенка было крайне тяжелым из-за недоношенности.
Врачи провели весь комплекс медицинских мероприятий, а позже перевели его для лечения и обследования в детскую больницу. Младенец уже тогда подрос до 2,5 килограммов и 42 сантиметров. После курса реабилитации он соответствовал своему возрасту. «История „самого маленького бойца 2024 года“ перинатального центра завершилась победой», — резюмировали врачи.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургутском центре охраны материнства и детства на свет появился необычайно большой мальчик. Вес ребенка составил почти шесть килограмм, а рост — 62 сантиметра.
