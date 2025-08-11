В Сургуте родился ребенок, который удивил врачей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Сургуте на свет появился здоровый мальчик весом 5600 грамм и ростом 62 сантиметра
В Сургуте на свет появился здоровый мальчик весом 5600 грамм и ростом 62 сантиметра Фото:

В Сургутском центре охраны материнства и детства (ХМАО) на свет появился мальчик, который удивил бывалых врачей. Вес ребенка почти шесть килограмм, а рост — 62 сантиметра. Об этом сообщила президент медучреждения Лариса Болоцерковцева.

«Во время дородового скрининга было выявлено, что малыш будет крупным и команда подготовилась к родам с учетом этого: на родах присутствовали два врача и две акушерки. Благодаря слаженной работе специалистов и роженицы, на свет появился здоровый мальчик весом 5600 грамм и ростом 62 сантиметра, он стал третьим в семье», — написала в своем telegram-канале президент Сургутского центра охраны материнства и детства Лариса Белоцерковцева.

Врач подчеркнула, что роды при крупном плоде требуют особого внимания и профессионализма. Они сопряжены с повышенными рисками для матери и ребенка: травмы родовых путей, затяжные роды, риск кесарева, послеродовые кровотечения для мамы; травмы, асфиксия, гипогликемия и дыхательные нарушения — для малыша. В таких случаях важен постоянный контроль показателей и готовность к оперативному вмешательству. В этом случае удалось успешно провели естественные роды без осложнений и разрывов. 

Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте (ХМАО) на свет одновременно появились две девочки и мальчик. Это первая тройня в этом году, рожденная в Центре охраны материнства и детства.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Сургутском центре охраны материнства и детства (ХМАО) на свет появился мальчик, который удивил бывалых врачей. Вес ребенка почти шесть килограмм, а рост — 62 сантиметра. Об этом сообщила президент медучреждения Лариса Болоцерковцева. «Во время дородового скрининга было выявлено, что малыш будет крупным и команда подготовилась к родам с учетом этого: на родах присутствовали два врача и две акушерки. Благодаря слаженной работе специалистов и роженицы, на свет появился здоровый мальчик весом 5600 грамм и ростом 62 сантиметра, он стал третьим в семье», — написала в своем telegram-канале президент Сургутского центра охраны материнства и детства Лариса Белоцерковцева. Врач подчеркнула, что роды при крупном плоде требуют особого внимания и профессионализма. Они сопряжены с повышенными рисками для матери и ребенка: травмы родовых путей, затяжные роды, риск кесарева, послеродовые кровотечения для мамы; травмы, асфиксия, гипогликемия и дыхательные нарушения — для малыша. В таких случаях важен постоянный контроль показателей и готовность к оперативному вмешательству. В этом случае удалось успешно провели естественные роды без осложнений и разрывов.  Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте (ХМАО) на свет одновременно появились две девочки и мальчик. Это первая тройня в этом году, рожденная в Центре охраны материнства и детства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...