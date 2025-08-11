В Сургуте родился ребенок, который удивил врачей

В Сургутском центре охраны материнства и детства (ХМАО) на свет появился мальчик, который удивил бывалых врачей. Вес ребенка почти шесть килограмм, а рост — 62 сантиметра. Об этом сообщила президент медучреждения Лариса Болоцерковцева.
«Во время дородового скрининга было выявлено, что малыш будет крупным и команда подготовилась к родам с учетом этого: на родах присутствовали два врача и две акушерки. Благодаря слаженной работе специалистов и роженицы, на свет появился здоровый мальчик весом 5600 грамм и ростом 62 сантиметра, он стал третьим в семье», — написала в своем telegram-канале президент Сургутского центра охраны материнства и детства Лариса Белоцерковцева.
Врач подчеркнула, что роды при крупном плоде требуют особого внимания и профессионализма. Они сопряжены с повышенными рисками для матери и ребенка: травмы родовых путей, затяжные роды, риск кесарева, послеродовые кровотечения для мамы; травмы, асфиксия, гипогликемия и дыхательные нарушения — для малыша. В таких случаях важен постоянный контроль показателей и готовность к оперативному вмешательству. В этом случае удалось успешно провели естественные роды без осложнений и разрывов.
Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте (ХМАО) на свет одновременно появились две девочки и мальчик. Это первая тройня в этом году, рожденная в Центре охраны материнства и детства.
