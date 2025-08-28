Международный союз биатлонистов исключил участие россиян на Олимпиаде

Международный союз биатлонистов (IBU) опубликовал список спортсменов, которые получили квалификацию для участия в предстоящих Олимпийских играх. В него не вошли биатлонисты, которые изначально решили участвовать под нейтральным флагом. В таком статусе принимают участие российские спортсмены. Решение было обнародовано менее чем за полгода до старта олимпийских соревнований по биатлону.
«Менее чем за шесть месяцев до начала олимпийских соревнований по биатлону в Милане-Кортине 2026 года, 186 из 210 олимпийских квот уже распределены между национальными олимпийскими комитетами (НОК)», — отмечается на официальном сайте союза биатлонистов. Квалификация к Играм осуществляется исключительно через национальные олимпийские комитеты. Атлеты, выступающие в нейтральном статусе, в том числе и россияне, не смогут принимать участие в отборочных стартах. По данным Международного союза биатлонистов, распределение оставшихся 24 квот завершится до конца осени 2025 года по итогам выступлений на Кубке мира и европейском рейтинге.
Ранее сообщалось, что российские фигуристы Петр Гуменник и Аделия Петросян вошли в официальный список участников отборочного турнира к Олимпиаде 2026. В опубликованном перечне также указано, что спортсмены будут выступать в нейтральном статусе, а Алина Горбачева и Владислав Дикиджи значатся запасными. Также в НХЛ заявили, что хоккеисты лиги смогут выступить на Олимпиаде 2026 года, передает RT.
