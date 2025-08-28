В возрасте 92 лет ушел из жизни выдающийся советский и российский кинорежиссер, народный артист РСФСР Валерий Усков. Информацию о его кончине сообщил Союз кинематографистов России. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким кинорежиссера. Глава государства подчеркнул значимость вклада Ускова в развитие отечественного киноискусства.
Валерий Усков родился в 1933 году. Карьера режиссера началась в 1960-х годах, когда он стал работать в тандеме с Владимиром Краснопольским. Вместе они создали ряд культовых фильмов и сериалов, которые стали классикой советского и российского кино. В числе самых известных работ Валерия Ускова — такие картины, как «Тени исчезают в полдень», «Вечный зов», «Таежный десант», «Стюардесса», «Времена года», «Неподсуден», «Отец и сын» и «Соучастие в убийстве». Подробнее о прощании с кинорежиссером — в материале URA.RU.
