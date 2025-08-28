Песков раскрыл URA.RU ожидания от расследования диверсии на «Северных потоках»

Песков: надеемся, что заказчики диверсии на «Северных потоках» будут названы
В Кремле раскрыли ожидания от расследования диверсии на «Северных потоках»
В Кремле раскрыли ожидания от расследования диверсии на «Северных потоках»

В Кремле ожидают, что в ходе расследования терактов на газопроводе «Северный потом» будут установлены не только исполнители, но и заказчики. Как сказал URA.RU пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, остается надеяться, что следствие будет доведено до конца.

«Вызывает удовлетворение то, что это следствие идет. И хочется верить в то, что все-таки оно будет доведено до конца, и будут названы не только исполнители, но и заказчики этих террористических актов», — сказал Песков URA.RU.

При этом он отметил, что никаких контактов со стороны следствия с российской стороной нет. Он также напомнил об «оголтелой кампании против России», развернувшейся сразу после теракта. «Для представителей наших СМИ не составит труда назвать те западные средства массовой информации и тех западно-европейских политиков, которые выступали с фальшивыми, ничем не подкрепленными обвинениями в адрес нашей страны после этого теракта. Также не составит труда вспомнить те заключения, которые сразу же были даны российской стороной на самых разных уровнях, когда мы сказали, кто, может и наверняка стоит за этим террористическим актом в отношении критически важной инфраструктуры», — отметил Дмитрий Песков.

Следствие установило семерых подозреваемых в совершении диверсии на газопроводах. «Северные потоки» были подорваны в сентябре 2022 года.

