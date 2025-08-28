В Молдавии обозначили план, как противостоять вмешательству Европы в выборы

В Молдавии разработали стратегию противодействия вмешательству Европы в предстоящие выборы. Как отметил депутат парламента республики, кандидат политических наук Богдан Цырдя, необходимо объединиться всем политикам в стране, а также создать единый механизм наблюдения за проведением выборов. Об этом он рассказал в ходе круглого стола «Как Запад вмешивается в выборы: новые методы давления на суверенитет».
«Первый шаг — мы объединились. Мы уже это сделали. Второй шаг — иметь общую позицию по правонарушениям. Создать механизм по наблюдению за выборами», — заявил депутат в ходе обсуждения. По его словам, парламент уже начал реализовывать комплекс мер для защиты избирательного процесса от внешнего влияния.
В рамках новой стратегии молдавские законодатели уже начали обсуждать создание независимого механизма мониторинга избирательного процесса. По словам Цырди, этот механизм позволит фиксировать и оперативно реагировать на любые нарушения, связанные с вмешательством иностранных государств или организаций. Кроме того, планируется разработать свод общих стандартов для оценки правонарушений в ходе выборов и усилить взаимодействие между различными политическими силами внутри страны.
