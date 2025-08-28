28 августа 2025

В Европарламенте раскрыли, как финансируют Украину

ЕС исчерпал финансовую помощь Украине из-за конфликта на Донбассе
В ЕС заканчиваются деньги на Украину
Европейский союз ищет новые источники финансирования для поддержки Украины, поскольку средства из основного фонда помощи уже исчерпаны. Об этом сообщил член комитета Европарламента по обороне и безопасности Ганс Нойхофф.

«Прямые средства ЕС могут быть получены только из Европейского фонда мира, центрального инструмента ЕС для финансирования военной помощи. Однако эти средства исчерпаны. В настоящее время предпринимаются усилия по высвобождению дополнительных ресурсов для Украины за счет перераспределения средств из других фондов, в частности, в секторе двойного назначения», — сказал евродепутат в интервью «Известиям».

Ранее в 2025 году Евросоюз уже направил Украине 10,1 млрд евро, полученных из доходов от замороженных российских активов, однако эти средства распределялись неравномерно и в основном шли на погашение кредитов и частично на военные нужды. Экономисты и политики ЕС продолжают обсуждать возможность использования не только доходов, но и самих замороженных активов, однако предупреждают о рисках для мировой финансовой системы.

