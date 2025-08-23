ЕС перечислил Украине более 10 млрд евро из российских активов

Европейский союз в течение первых семи месяцев 2025 года перевел Украине 10,1 млрд евро, полученных из доходов от замороженных активов Центрального банка России. По данным газеты Welt am Sonntag, эти средства направляются на поддержку как военных, так и гражданских проектов.
Уточняется, что переводы осуществлялись неравномерно: в январе Киев получил 3 млрд евро, в апреле — 3,1 млрд, а в марте, мае, июне и июле — по 1 млрд каждый месяц. Отмечается, что в рамках последнего транша Еврокомиссия получила 1,6 млрд евро, из которых 95% будут направлены на погашение международных кредитов Украины, а остальные 5% — на ее военные нужды.
В материале упоминается, что, несмотря на призывы некоторых политиков предоставить Украине доступ ко всем замороженным российским активам, а не только к доходам от них, экономисты предупреждают о потенциально разрушительных последствиях таких действий для мировой финансовой системы. Напомним, что в ЕС заморожено около 200 млрд евро российских суверенных активов, большая часть которых хранится в бельгийском депозитарии Euroclear.
