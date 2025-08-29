Все родительские и школьные чаты столицы переведут в мессенджер MAX

Все школьные и родительские чаты в московских школах будут переведены в мессенджер MAX с 1 сентября 2025 года. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
«Да, федеральный закон требует, с 1 сентября все школьные и родительские чаты будут переводиться в MAX», — приводят слова Раковой РИА Новости. Сообщение опубликовано на сайте агентства.
MAX — российский мессенджер, который ранее был внедрен в некоторых столичных учреждениях для внутреннего делового и административного общения. Теперь платформа станет основным инструментом коммуникации между педагогами, родителями и школьниками.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.