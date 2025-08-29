Все родительские и школьные чаты столицы переведут в мессенджер MAX

В мессенджер MAX перейдут чаты московских школ
Все школьные и родительские чаты в московских школах будут переведены в мессенджер MAX с 1 сентября 2025 года. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Да, федеральный закон требует, с 1 сентября все школьные и родительские чаты будут переводиться в MAX», — приводят слова Раковой РИА Новости. Сообщение опубликовано на сайте агентства.

MAX — российский мессенджер, который ранее был внедрен в некоторых столичных учреждениях для внутреннего делового и административного общения. Теперь платформа станет основным инструментом коммуникации между педагогами, родителями и школьниками.

