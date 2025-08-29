РЖД анонсировали беспилотный поезд для ВСМ, управляемый нейросетью

РЖД анонсировали российский поезд для высокоскоростных магистралей (ВСМ) с искусственным интеллектом. Об этом сообщил генеральный директор ОАО РЖД Олег Белозеров.
«Российский поезд для ВСМ будет беспилотным в будущем и управлять им будет ИИ», — сказал руководитель РЖД. Он отметил, что сборка первого отечественного поезда для ВСМ стартует в ближайшие несколько дней.
Кроме того, уточняется, что в перспективе планируется интеграция интеллектуальных систем управления, которые смогут самостоятельно реагировать на изменение дорожной ситуации, корректировать маршрут и обеспечивать безопасность пассажиров. Проектирование и запуск беспилотного поезда для ВСМ — часть стратегии РЖД по развитию современной транспортной инфраструктуры и локализации передовых технологий на российском рынке.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.