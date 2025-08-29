РЖД анонсировали беспилотный поезд для ВСМ, управляемый нейросетью

Директор РЖД представили российский поезд с искусственным интеллектом
Директор РЖД представили российский поезд с искусственным интеллектом

РЖД анонсировали российский поезд для высокоскоростных магистралей (ВСМ) с искусственным интеллектом. Об этом сообщил генеральный директор ОАО РЖД Олег Белозеров.

«Российский поезд для ВСМ будет беспилотным в будущем и управлять им будет ИИ», — сказал руководитель РЖД. Он отметил, что сборка первого отечественного поезда для ВСМ стартует в ближайшие несколько дней.

Кроме того, уточняется, что в перспективе планируется интеграция интеллектуальных систем управления, которые смогут самостоятельно реагировать на изменение дорожной ситуации, корректировать маршрут и обеспечивать безопасность пассажиров. Проектирование и запуск беспилотного поезда для ВСМ — часть стратегии РЖД по развитию современной транспортной инфраструктуры и локализации передовых технологий на российском рынке.

