Телеведущий Малахов побывал на богослужении в Когалыме вместе с митрополитом Павлом

Телеведущий Андрей Малахов посетил богослужение, которое провел митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел в храме Когалым. Об этом сообщили в пресс-службе Ханты-Мансийской епархии.
«По традиции во время утрени из алтаря была вынесена плащаница Божией Матери и положена посреди храма для поклонения верующих», — сообщили в епархии. Известный журналист и звезда телеканала «Россия» приезжал в округ в рамках празднования 50-летия Когалыма.
Ранее URA.RU писало, что праздник сопровождался концертом с участием Малахова, певицы Татьяны Куртуковой, российских артистов и местных коллективов. Авиационное шоу пилотажной группы «Русские витязи» стало еще одним подарком к юбилею города.
