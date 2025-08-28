28 августа 2025

Телеведущий Малахов побывал на богослужении в Когалыме вместе с митрополитом Павлом

Малахов посетил богослужение с митрополитом Павлом в храме Когалыма
Телеведущий Малахов побывал на богослужении с митрополитом ХМАО в Когалыме
Телеведущий Андрей Малахов посетил богослужение, которое провел митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел в храме Когалым. Об этом сообщили в пресс-службе Ханты-Мансийской епархии.

«По традиции во время утрени из алтаря была вынесена плащаница Божией Матери и положена посреди храма для поклонения верующих», — сообщили в епархии. Известный журналист и звезда телеканала «Россия» приезжал в округ в рамках празднования 50-летия Когалыма.

Ранее URA.RU писало, что праздник сопровождался концертом с участием Малахова, певицы Татьяны Куртуковой, российских артистов и местных коллективов. Авиационное шоу пилотажной группы «Русские витязи» стало еще одним подарком к юбилею города.

