В Когалыме (ХМАО) отпраздновали 50-летие города. Праздничные мероприятия прошли 26 и 27 августа и включали открытие новых социальных и культурных объектов, построенных при поддержке ЛУКОЙЛа.
«Ключевым событием стало открытие Парка 50-летия Когалыма площадью более 220 тысяч квадратных метров. Здесь оборудованы искусственное озеро, фонтан, тематические зоны, всесезонные тюбинговые горки, спортивные и детские площадки, вело- и пешеходные дорожки. На территории высажено более 2,5 тысячи деревьев», — сообщили URA.RU в пресс-службе «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь». Парк связал между собой храм святой Татианы, теннисный центр, центр развлечений «Галактика» и новый спортивный комплекс «Когалым-Арена».
В юбилейные дни в ледовом центре состоялись мастер-классы по хоккею, керлингу и фигурному катанию. В культурно-выставочном центре открылась экспозиция «Широка страна моя родная» при поддержке Русского музея и Благотворительного фонда «ЛУКОЙЛ». На центральной кольцевой развязке установили монумент — двадцатиметровую стелу с бронзовыми скульптурами работы Андрея Ковальчука.
Праздник сопровождался концертом с участием народного ведущего Андрея Малахова, певицы Татьяны Куртуковой, российских артистов и местных коллективов. Авиационное шоу пилотажной группы «Русские витязи» стало еще одним подарком к юбилею города.
