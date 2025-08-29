Россиян пугают рассылкой повесток в мессенджере MAX

Видео, на котором председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский якобы рассказывает, что получение повестки для прохождения воинской службы в мессенджере MAX имеет юридическую силу — дипфейк. Об этом URA.RU стало известно в рамках совместного с «Лапша Медиа» проекта по опровержению фейков. Никаких изменений в формате рассылки повесток не было, в MAX их рассылать не будут.
"Это видео — показательный пример скорости и доступности создания дипфейков. Даже люди из моего окружения, с которым я часто взаимодействую, могут поверить в подлинность ролика. Похожи и голос, и мимика. А тот факт, что к реальности он не имеет никакого отношения, для увидевшего столь убедительное изображение — дело уже вторичное", — опроверг информацию Боярский в своем канале в мессенджере MAX .
Судя по фону, на котором находится Боярский на видео с ложной информацией, злоумышленники использовали для создания дипфейка видео из telegram-канала депутата, опубликованное 16 июля. В оригинале видео Боярский отвечал на вопросы россиян о другом принятом законе.
Кроме того, каких-либо изменений, связанных с новым порядком рассылки повесток через российский мессенджер, не было — на сайте Минобороны или сайте Правительства РФ, где должна публиковаться такая информация, их нет. Об этом также не писало ни одно авторитетное российское СМИ.
Внедрение системы Единого реестра воинского учета сейчас проводится в некоторых регионах РФ. Электронные повестки будут приходить исключительно в личный кабинет гражданина на портале Госуслуг, а в Москве для этих целей станут использовать городской сайт mos.ru. К мессенджеру MAX это не относится.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.