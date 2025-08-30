К Земле повернулась сверхопасная область Солнца

Активная область 4197 на поверхности Солнца, по данным Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН, в настоящее время обращена к Земле. Отмечается, что она может нести в себе угрозу нашей планете.
«Активная область 4197 <...> в ближайшие двое суток будет представлять собой наибольшую опасность для планеты за все время своего существования», — сказано в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале ИКИ РАН.
Сообщается, что данной активной солнечной области присвоена классификация Beta-Gamma-Delta, что свидетельствует о максимальной степени размера и сложности, возможной для групп солнечных пятен. Астрофизики отметили, что, несмотря на значительные резервы энергии, в данном регионе до настоящего времени не было зарегистрировано ни одной существенной вспышки. Вместе с тем наблюдается выраженное повышение температуры окружающей короны, что привело к увеличению ее теплового излучения в 3–5 раз за последние несколько суток.
«Все это создает впечатление системного процесса накопления энергии, часто предшествующего особенно крупным солнечным вспышкам. Так это или нет, можно только догадываться», — говорится в публикации.
Ранее, 28 августа, на одной из областей Солнца появилось около сотни новых пятен. Это произошло на поверхности светила как раз в области под номером 4197. Исследователи выразили удивление тому факту, что энергия никуда не делась, поскольку обычно при такой активности происходят вспышки. Ученые назвали происходящее на Солнце «каким-то адом».
